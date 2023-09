F1, Carlos Sainz: “Una pole fantastica! Nell’ultimo tentativo ho spinto al massimo. Domani? Voglio vincere”

Carlos Sainz festeggia, e ne ha ben donde, dopo aver conquistato la pole position del Gran Premio d’Italia, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sullo splendido scenario del tracciato di Monza il popolo rosso ha esultato grazie alla splendida prestazione delle due vetture, con il pilota spagnolo che domani (alle ore 15.00) prenderà il via davanti a tutti in gara.

Le qualifiche odierne sono state davvero emozionanti, con il nativo di Madrid che ha stampato un clamoroso 1:20.294 superando per appena 13 millesimi Max Verstappen che pensava di avere già in tasca la pole position, mentre Charles Leclerc ha concluso al terzo posto a soli 67 millesimi, davvero un risultato clamoroso. Quarto crono per George Russell a 377 millesimi, quinto Sergio Perez a 394, mentre è sesto Alexander Albon a 466, davanti a Oscar Piastri settimo a 491 e Lewis Hamilton ottavo a 526.

Al termine delle qualifiche odierne Carlos Sainz ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito sulla linea del traguardo, oggi condotte da Davide Valsecchi. “Davvero una qualifica intensa! Nella Q3 abbiamo dato tutti il massimo, noi tre eravamo davvero al limite. Nell’ultimo tentativo sapevo che avrei avuto un po’ di margine alla Variante Ascari e alla Parabolica, per cui ho spinto a tutta ed è arrivata la pole. Una emozione incredibile. Sin da quanto ho tagliato il traguardo ho sentito il boato del pubblico e ho completato il giro di rientro con la pelle d’oca. I tifosi sono incredibili, ci spingono sempre, ci sostengono anche in hotel, una sensazione magnifica”.

A questo punto il mirino dello spagnolo si sposta sulla gara di domani. “L’obiettivo? Salire sul podio ovviamente. Io darò tutto per tenermi stretta la prima posizione ma non sarà facile. Proverò a scattare bene e disputare un buon primo stint. Il rivale numero uno sarà ovviamente Max Verstappen che, come sempre, sarà fortissimo”.

Foto: LiveMedia/Xavi Bonilla/DPPI