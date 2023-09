F1, Carlos Sainz: “Soddisfatto del mio ritmo in gara, peccato per l’ultima sosta ai box”

E’ arrivata una sesta posizione per lo spagnolo Carlos Sainz nel GP del Giappone, round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Suzuka, l’iberico della Ferrari si è dovuto accontentare del piazzamento in una gara nella quale pregi e difetti della monoposto di Maranello si un po’ confermati.

La Rossa è stata sufficientemente veloce nel secondo e terzo settore del circuito nipponico, ma era più lenta di Red Bull e di McLaren nel t-1, quella dello “Snake”. Nelle curve veloci in successione il punto debole della macchina si è notato piuttosto chiaramente e non è stato possibile ottenere una prestazione che potesse portare al podio.

Lo aveva detto ieri al termine delle qualifiche Sainz. Da questo punto di vista, Carlos vede il bicchiere mezzo pieno quest’oggi: “Sono contento perché il passo gara era migliore di quello nelle qualifiche. Avevo ritmo, peccato però per quella sosta ai box che mi ha visto perdere posizioni rispetto alle Mercedes“, ha dichiarato lo spagnolo ai microfoni di Sky Sport.

Lewis Hamilton e George Russell hanno cercato di attuare la stessa strategia di Sainz a Singapore: creare un trenino con l’effetto DRS e impedire all’iberico di fare sorpassi. Un qualcosa che non è riuscito del tutto, dal momento che il ferrarista ha sopravanzato George: “Hanno cercato di replicare quanto fatto da me a Marina Bay, ma per fortuna non ci sono riusciti (sorride, ndr)“, ha concluso l’alfiere di Maranello.

Foto: LaPresse