Moto3, David Alonso parte forte in FP1 con il record del Montmelò. Distacchi abissali, 7° Rossi

Va in archivio con il miglior tempo di David Alonso la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna 2024, valevole come sesto appuntamento stagionale del Mondiale Moto3. Il giovane talento colombiano del Team Aspar ha dominato la scena al Montmelò (circuito situato alle porte di Barcellona), distruggendo il precedente record della pista e siglando un sensazionale 1’46″838.

Il vincitore dell’ultima gara a Le Mans ha dettato legge in FP1 sia sul ritmo che sul giro secco con gomme nuove, infliggendo distacchi significativi al resto della concorrenza e confermando il suo ruolo di favorito principale per la pole position e soprattutto per il successo nel GP domenicale. Gli unici due piloti in grado di limitare i danni sono stati i padroni di casa spagnoli Ivan Ortolà e Josè Antonio Rueda, rispettivamente a 300 e 488 millesimi dalla vetta.

Tutti gli altri hanno accusato dei gap abissali, a partire dal quarto classificato giapponese Ryusei Yamanaka a 950 millesimi dal crono di Alonso. Oltre 1″ di ritardo per il resto del gruppo, tra cui il leader del campionato Daniel Holgado solo 18° a 2.229 dalla testa che potrebbe aver deciso di girare con un solo treno di pneumatici per tutta la sessione.

Migliore degli italiani Riccardo Rossi, 7° a 1.287, mentre sono più attardati Stefano Nepa 14° a 1.881, Matteo Bertelle 15° a 1.991, Luca Lunetta 16° a 2.075 , Nicola Carraro 17° a 2.142 e Filippo Farioli 21° a 2.502.

CLASSIFICA FP1 GP CATALOGNA MOTO3 2024

1 80 David ALONSO COL CFMOTO Gaviota Aspar Team CFMOTO 1’46.838 16 17 244.8

2 48 Ivan ORTOLA SPA MT Helmets – MSI KTM 1’47.138 12 16 0.300 0.300 241.0

3 99 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’47.326 16 16 0.488 0.188 244.8

4 6 Ryusei YAMANAKA JPN MT Helmets – MSI KTM 1’47.788 13 17 0.950 0.462 242.6

5 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1’47.894 15 16 1.056 0.106 243.7

6 78 Joel ESTEBAN SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team CFMOTO 1’48.012 12 16 1.174 0.118 248.8

7 54 Riccardo ROSSI ITA CIP Green Power KTM 1’48.125 12 14 1.287 0.113 242.1

8 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1’48.340 17 17 1.502 0.215 240.0

9 64 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 1’48.484 8 14 1.646 0.144 246.5

10 19 Scott OGDEN GBR MLav Racing HONDA 1’48.548 13 15 1.710 0.064 242.6

11 66 Joel KELSO AUS BOE Motorsports KTM 1’48.565 15 15 1.727 0.017 242.1

12 24 Tatsuki SUZUKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1’48.625 16 16 1.787 0.060 242.6

13 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1’48.653 5 17 1.815 0.028 245.4

14 82 Stefano NEPA ITA LEVELUP – MTA KTM 1’48.719 15 15 1.881 0.066 245.4

15 18 Matteo BERTELLE ITA Kopron Rivacold Snipers Team HONDA 1’48.829 9 17 1.991 0.110 247.1

16 58 Luca LUNETTA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’48.913 16 17 2.075 0.084 246.0

17 10 Nicola CARRARO ITA LEVELUP – MTA KTM 1’48.980 10 16 2.142 0.067 243.7

18 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS 1’49.067 17 17 2.229 0.087 246.0

19 85 Xabi ZURUTUZA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’49.141 13 16 2.303 0.074 242.1

20 12 Jacob ROULSTONE AUS Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS 1’49.165 16 16 2.327 0.024 242.6

21 7 Filippo FARIOLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’49.340 14 16 2.502 0.175 240.5

22 36 Angel PIQUERAS SPA Leopard Racing HONDA 1’49.622 5 12 2.784 0.282 240.0

23 22 David ALMANSA SPA Kopron Rivacold Snipers Team HONDA 1’49.793 11 11 2.955 0.171 242.6

24 70 Joshua WHATLEY GBR MLav Racing HONDA 1’49.802 13 13 2.964 0.009 241.0

25 5 Tatchakorn BUASRI THA Honda Team Asia HONDA 1’50.431 6 15 3.593 0.629 240.5

26 55 Noah DETTWILER SWI CIP Green Power KTM 1’50.521 11 13 3.683 0.090 238.9

27 93 Arbi ADITAMA INA Honda Team Asia HONDA 1’50.968 6 13 4.130 0.447 237.3