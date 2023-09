F1, Carlos Sainz ancora super a Singapore! Primo nelle FP3 davanti a Russell e Norris. Leclerc quinto

A Singapore suona ancora il disco della Ferrari! Carlos Sainz chiude al comando la terza e ultima sessione di prove libere a Marina Bay, precedendo Russell e Norris. Buoni i segnali anche per Charles Leclerc che stava facendo un gran giro, salvo rallentare dopo un errore. Particolarmente deludente Sergio Perez: ottavo a parità di mescola con tutti gli altri.

Una sessione che comincia con i piloti che non spingono particolarmente: i giri migliori sono intorno a 1’33″7, particolarmente alti rispetto a quelli fatti registrare nella giornata di ieri. Leclerc trova tanto traffico all’inizio, poi si avvicina notevolmente a Verstappen e si mette davanti a Norris, con una McLaren che si conferma protagonista e sicuramente cliente da tenere in considerazione per le qualifiche.

Nella fase centrale Ferrari e Red Bull fanno una breve simulazione di passo gara girando intorno all’1’38” alto fino ad arrivare (Verstappen) all’1’38” basso. Nel frattempo provano già il giro secco le due Mercedes di Russell e Hamilton che si mettono provvisoriamente al comando.

Nel finale la Ferrari dà un’altra dimostrazione di forza particolarmente importante anche dal punto di vista psicologico in vista delle qualifiche. Carlos Sainz fa registrare un ottimo 1:32.065, facendo il parziale record nel secondo settore e costruendo un grande vantaggio proprio nella seconda parte della pista. Russell arriva a 69 millesimi da Sainz, davanti a Norris, Verstappen e Leclerc, che accusa oltre tre decimi: il monegasco aveva fatto un grande T1, ma ha rallentato dopo una piccola sbandata.

I RISULTATI DELLE FP3:

1 Carlos SAINZ Ferrari 1:32.065 5

2 George RUSSELL Mercedes+0.069 4

3 Lando NORRIS McLaren+0.238 4

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.313 6

5 Charles LECLERC Ferrari+0.316 5

6 Lewis HAMILTON Mercedes+0.470 6

7 Oscar PIASTRI McLaren+0.665 5

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.719 5

9 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.831 4

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.880 4

11 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.905 3

12 Esteban OCON Alpine+0.914 4

13 Fernando ALONSO Aston Martin+0.986 3

14 Lance STROLL Aston Martin+1.061 5

15 Pierre GASLY Alpine+1.286 3

16 Liam LAWSON AlphaTauri+1.292 3

17 Alexander ALBON Williams+1.305 5

18 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.475 3

19 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.572 5

20 Logan SARGEANT Williams+1.643 4

Foto: Live Photo Sport