F1, Carlos Sainz alla Ryder Cup: “Sono contento della Ferrari e degli sviluppi”

Tra i vari ospiti presenti a Roma per l’apertura della Ryder Cup, l’evento dell’anno in chiave golf, spazio anche al ferrarista Carlos Sainz, reduce dalla bellissima vittoria nel GP di Singapore.

L’iberico è sceso sul green per sfidare nell’All Star Match una star come Novak Djokovic (serbo che si è imposto per 7-4). Poi spazio alle interviste, sviando però gli argomenti più importanti.

Come riportato dall’ANSA, sulle prossime gare: “Non sono venuto qui a parlare di Formula1 ma sono qui per parlare di golf e sfruttare il momento”.

Poi, su un possibile rinnovo di contratto: “Sono contento della Ferrari e degli sviluppi ma ripeto qui non parlo di F1. Qui a Roma ho visto un grande tifo per me con le bandiere della Ferrari e sono molto felice di essere qui in una città incredibile”.

Foto: Lapresse