F1: Alpha Tauri, nel 2024 il title sponsor potrebbe diventare Adidas?

Mentre il Mondiale 2023 di F1 prosegue, c’è chi – nel circus – pensa già al campionato iridato della stagione 2024. E’ tutto l’universo legato all’Alpha Tauri, che sta cercando di capire sotto quale nome correrà l’anno prossimo.

In principio sembrava essere il brand di moda Hugo Boss ad essere “designato” come nuovo title sponsor, ma dopo il weekend del GP di Singapore sembra che le cose siano cambiate e che al posto di questa importante “marca” possa arrivare una sostituzione di altrettanto alto livello, addirittura con un focus sportivo: Adidas.

In merito alla questione è così intervenuto il CEO del team, ossia Peter Bayer: “Anche Hugo Boss è coinvolto nel nuovo progetto, ma il nuovo nome è molto più grande!”

Poi ha aggiunto: “In Red Bull ci hanno detto: non venderemo, terremo la squadra. Ma vogliamo ricominciare da capo. Vogliamo guardare alla direzione globale, alla direzione strategica della squadra, al successo commerciale e al successo sportivo. Analizzeremo con occhio critico tutti gli elementi”.

Infine Peter Bayer ha concluso dicendo: “Ecco perché è un’opportunità unica. Ci basiamo sull’esperienza ma, allo stesso tempo, il cielo è il limite per l’innovazione e lo sviluppo. Mi piacerebbe, a dire il vero, svelarvi qualcosa in più, ma non mi è permesso. È tutto protetto da accordi di non divulgazione”.

Foto: Photo LiveMedia/Dppi/DPPI