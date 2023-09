Golf, Helligkilde da solo al comando del BMW PGA Championship. Migliozzi in zona cut

I golfisti del DP World Tour danno il via ad un nuovo intenso fine settimana. Spazio infatti al BMW PGA Championship (montepremi 9 milioni di dollari), evento nato nel 1955 vinto nella scorsa stagione dall’irlandese Shane Lowry. Concluso da pochi istanti il primo round con Marcus Helligkilde al comando in solitaria.

Il danese chiude l’esordio con lo score di -8 (64 colpi) frutto di 10 birdie e 2 bogey. Per lo scandinavo due colpi di margine sui più immediati inseguitori che portano i nomi dello scozzese Richie Ramsey e dell’inglese Matt Fitzpatrick. Primo giro che tutto sommato ha selezionato il gruppo di partecipanti, con solo 65 golfisti capaci di chiudere il giovedì con punteggi al di sotto del par.

Sul percorso par 72 del Wentworth Club di Virginia Water (Surray, Inghilterra) chiudono la top ten in quarta posizione con il punteggio di -5 il belga Thomas Detry, il giapponese Rikuya Hoshino, il polacco Adrian Meronk, gli spagnoli Pablo Larrazabal e Jorge Campillo, e gli inglesi Matthew Baldwin e James Morrison. A -4 un altro nutrito gruppo nel quale figurano tra gli altri lo scozzese Calum Hill ed il tedesco Yannik Paul.

Esordio in chiaroscuro per Guido Migliozzi, che staziona in zona cut dopo il par di quest’oggi. L’azzurro è 66° in compagnia di Rory McIlroy ma deve rammaricarsi per il triplo bogey commesso alla buca 17. +1 per Edoardo Molinari, +3 per un sempre più irriconoscibile Francesco Molinari.

Foto: LivePhotoSport