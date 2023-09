Equitazione, Europei dressage e paradressage Riesenbeck 2023: i risultati di martedì 5 settembre. Italia giù dal podio

La prima giornata di gare degli Europei 2023 di dressage e paradressage di equitazione, in corso di svolgimento a Riesenbeck, in Germania, si è conclusa. Ecco come sono andate le cose nei concorsi odierni di paradressage, in questo 5 settembre.

Individuale Grado I

L’oro è andato al lettone Rihards Snikus che, in sella a King of The Dance, si è aggiudicato l’oro continentale con lo score di 75.250%. Alle sue spalle, rispettivamente argento e bronzo, si sono piazzati la tedesca Martina Benzinger, su Nautika (74.833%), e la britannica Gaby Blake, che montava Strong Beau (74.583%).

In casa Italia invece, vi sono da registrare il 5° posto di Carola Semperboni (su Paul – 72.583%) e l’11esimo di Sara Morganti (su Mariebelle – 67.125%).

Individuale Grado II

Il gradino più alto del podio se l’è preso la tedesca Heidemarie Dresing, che ha montato Horse24 Dooloop mettendo insieme uno score di 74.776%. Seconda e terza piazza per la britannica Georgia Wilson, 72.966% in sella a Sakura, e per la norvegese Ann Cathrin Lübbe, 72.724% con il suo cavallo La Costa Majlund. Non vi erano italiane e italiani al via di questa competizione.

Individuale Grado III

Ultima competizione di giornata con il trionfo danese di Tobias Thorning Joergensen, capace di trovare un punteggio di 77.767% in sella a Jolene Hill. Poi l’argento e il bronzo, che hanno visto la francese di origini italiane Chiara Zenati (Swing Royal Ifce – 72.900%) e la tedesca Melanie Wienand (Lemony’s Loverboy – 72.633%) rendersi protagoniste di due ottime prove.

Per i colori azzurri, infine, v’è da annotare il quinto posto di Francesca Salvade (Escari – 71.300%).

Domani nuove competizioni in programma: per quanto riguarda il dressage vi sarà il primo atto della gara a squadre e di quella individuale, per quanto riguarda il paradressage sarà la volta delle gare di Grado IV e Grado V.

Foto: Grasso FISE