Italia-Nuova Zelanda, Mondiali rugby 2023: le formazioni, i XV e le riserve delle due squadre

Domani, venerdì 29 settembre, si terrà il secondo incontro della quarta giornata della Pool A della Coppa del Mondo 2023 di rugby: alle ore 21.00 Italia e Nuova Zelanda si affronteranno con la possibilità, in caso di vittoria, di qualificarsi per i quarti di finale della rassegna iridata.

Il CT dell’Italia, Kieran Crowley, ha deciso di cambiare tre giocatori nella formazione titolare rispetto al XV sceso in campo contro l’Uruguay, riproponendo lo schieramento già visto contro la Namibia e nel Test Match contro il Giappone.

Tommaso Allan sarà l’estremo con Capuozzo all’ala e Paolo Garbisi all’apertura, mentre Luca Morisi e Stephen Varney sostituiranno Lorenzo Pani ed Alessandro Garbisi, infine Dino Lamb prenderà il posto di Niccolò Cannone. In panchina siederanno Toa Halafihi, che entrando a gara in corso esordirebbe in Coppa del Mondo, e Manuel Zuliani.

Ian Foster, Commissario Tecnico della Nuova Zelanda, ha confermato invece Jordie Barrett a primo centro, con Rieko Ioane, mentre Beauden Barrett sarà l’estremo, con Mo’Unga a numero 10 accanto ad Aaron Smith. Il pilone sinistro sarà Tuungafasi, il quale prenderà il posto di De Groot, mentre in terza linea ci saranno Frizell, Papali’i ed Ardie Savea. In panchina Sam Cane, al rientro da un lungo infortunio.

FORMAZIONI ITALIA-NUOVA ZELANDA RUGBY

Italia: 15 Tommaso Allan; 14 Ange Capuozzo, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Luca Morisi, 11 Montanna Ioane; 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varney; 8 Lorenzo Cannone, 7 Michele Lamaro (C), 6 Sebastian Negri; 5 Federico Ruzza, 4 Dino Lamb; 3 Marco Riccioni, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti. A disposizione: 16 Hame Faiva, 17 Ivan Nemer, 18 Simone Ferrari, 19 Niccolò Cannone, 20 Manuel Zuliani, 21 Toa Halafihi, 22 Martin Page-Relo, 23 Paolo Odogwu.

Nuova Zelanda: 15 Beauden Barrett, 14 Will Jordan, 13 Rieko Ioane, 12 Jordie Barrett, 11 Mark Telea, 10 Richie Mo’Unga, 9 Aaron Smith, 8 Ardie Savea (C), 7 Dalton Papali’i, 6 Shannon Frizell, 5 Scott Barrett, 4 Brodie Retallick, 3 Nepo Laulala, 2 Codie Taylor, 1 Ofa Tuungafasi. A disposizione: 16 Dane Coles, 17 Tamaiti Williams, 18 Tyrel Lomax, 19 Samuel Whitelock, 20 Sam Cane, 21 Cam Roigard, 22 Damian McKenzie, 23 Anton Lienert-Brown.

