Dove vedere in tv l’Italia di volley femminile al Preolimpico: niente RAI e Sky, c’Ã¨ solo un’alternativa

Dopo aver fallito fragorosamente il primo grande evento dell’estate 2023, restando ai piedi del podio in quel di Bruxelles ai Campionati Europei, l’Italvolley femminile di Davide Mazzanti comincia domani a Lodz il torneo di qualificazione olimpica per Parigi 2024 con l’obiettivo di conquistare uno dei due pass a disposizione e volare automaticamente alle Olimpiadi senza dover ricorrere al ripescaggio tramite ranking.

La squadra azzurra, priva (per motivi diversi) di alcune pedine importanti come Paola Egonu, Caterina Bosetti, Monica De Gennaro, Sarah Fahr e Alessia Orro, affronterà un round robin insidioso in cui dovrà vedersela in primis con Stati Uniti e Polonia. Da non sottovalutare anche Thailandia, Germania e Corea del Sud, mentre Colombia e Slovenia sembrano molto inferiori.

Il preolimpico di volley femminile non godrà però di copertura televisiva nel Bel Paese. Nessuna emittente ha infatti acquistato i diritti per poter trasmettere gli incontri di Lodz. In base ad alcune indiscrezioni, la FIVB avrebbe chiesto cifre giudicate troppo elevate dai network italiani.

Per poter vedere le partite delle Azzurre bisognerà dunque affidarsi allo streaming a pagamento di Volleyball World Tv, al costo di 7,99 euro al mese. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di tutte le partite dell’Italia per non perdere neanche un singolo punto del percorso di Sylla e compagne verso l’obiettivo qualificazione a Parigi 2024.

COME VEDERE L’ITALIA NEL PREOLIMPICO DI VOLLEY FEMMINILE

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PERCHÉ IL PREOLIMPICO DI VOLLEY NON È VISIBILE IN ITALIA?

Nessuna emittente italiana ha acquistato i diritti. Le richieste economiche della FIVB sono state giudicate troppo elevate.

Foto: Valerio Origo