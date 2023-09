Volley, foto rivelatrice: la Francia non aveva perso con l’Italia! Ngapeth si sfoga: “Divieto di arbitrare a vita”

Divampa la polemica il giorno dopo Italia-Francia, semifinale degli Europei 2023 di volley maschile. La nostra Nazionale ha sconfitto i Galletti con un secco 3-0 di fronte ai 10.000 spettatori del PalaEur di Roma e ha meritato ampiamente la qualificazione all’atto conclusivo della rassegna continentale, ma alcuni transalpini sembrano non accettare il verdetto lampante del campo. I Campioni del Mondo e d’Europa hanno dominato il confronto, ma Earvin Ngapeth non ci sta e ha ruggito in maniera vigorosa sul proprio profilo Instagram.

Lo schiacciatore, che ieri sera ha giocato a partire dalla metà del secondo set nonostante non fosse in perfette condizioni (è in recupero da un infortunio al ginocchio), ha postato una foto sui social network: si tratta di uno scatto della fotografa Daniela Tartarini, in cui viene appare evidente che la palla servita dall’attaccante sul 24-23 del terzo set (in favore degli azzurri) fosse rimasta in campo. L’arbitro aveva invece sancito che il pallone fosse uscito e aveva così assegnato il punto decisivo all’Italia.

Il CT Andrea Giani non aveva più a disposizione un challenge e quindi non ha potuto invocare l’aiuto della moviola. L’arbitro aveva però il diritto di avvalersi delle immagini: un diritto e anche un dovere vista l’importanza di quello scambio. Era a tutti gli effetti un ace di Ngapeth, il punteggio sarebbe stato di 24-24 e Ngapeth sarebbe tornato al servizio. La partita poteva prendere altre vie, anche se la nostra Nazionale è apparsa chiaramente più forte.

Earvin Ngapeth è stato lapidario sui social e ha invocato il “divieto di arbitrare a vita” per il fischietto di ieri sera, ovvero la serba Stanislava Simic. Il giocatore ha anche taggato la CEV, ma difficilmente la Federazione Europea risponderà in maniera pubblica. Di seguito la FOTO dell’ace fantasma di Earvin Ngapeth nel terzo set di Italia-Francia: l’arbitro ha fischiato un “out” e ha consegnato il parziale agli azzurri per 25-23.

FOTO EARVIN NGAPETH, LO SFOGO SUI SOCIAL

Foto: Lapresse