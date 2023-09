Dove vedere in tv l’Italia al Preolimpico di volley maschile: date, programma, orari, streaming

Dopo l’argento europeo conquistato davanti al pubblico di casa, la Nazionale Italiana di volley maschile torna in campo, impegnata nel torneo di qualificazione per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Da domani, sabato 30 settembre, fino all’8 ottobre, gli azzurri saranno impegnati a Rio de Janeiro, in Brasile, dove proveranno a strappare un pass per la prossima manifestazione a cinque cerchi.

Un girone da non sottovalutare per i Campioni del Mondo che dovranno affrontare avversari ostici come i padroni di casa del Brasile, ma anche nazionali molto insidiose come quelle di Iran, Cuba e Germania. Per Simone Giannelli e compagni si parte con un match più agevole, contro la nazionale della Repubblica Ceca.

Di seguito il programma completo dell’Italia del volley maschile al torneo di qualificazione per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Tutte le partite degli azzurri saranno disponibili in diretta televisiva sui canali di Sky Sport (palinsesto da definire per i vari incontri), mentre la diretta streaming sarà fornita da SkyGo, NowTV e Volleyball World TV. Noi di OA Sport vi racconteremo tutti i match con le nostre DIRETTE LIVE testuali.

PROGRAMMA ITALIA – PREOLIMPICO VOLLEY MASCHILE

Sabato 30 settembre

18.30 Italia-Repubblica Ceca (Diretta tv su Sky Sport Max, 205)

Domenica 1° ottobre

22.00 Italia-Qatar (Diretta tv su Sky Sport Uno, 201)

Martedì 3 ottobre

22.00 Italia-Ucraina (Diretta tv su Sky Sport Arena, 204)

Mercoledì 4 ottobre

18.30 Italia-Germania (Diretta tv su Sky Sport Arena, 204)

Venerdì 6 ottobre

18.30 Italia-Iran (palinsesto da definire)

Sabato 7 ottobre

18.30 Italia-Cuba (palinsesto da definire)

Domenica 8 ottobre

15.00 Italia-Brasile (palinsesto da definire)

ITALIA PREOLIMPICO VOLLEY: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Sky (palinsesto da definire)

Diretta streaming: Sky Go, NOW tv e Volleyball World Tv

Diretta Live testuale: OA Sport

