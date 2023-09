Consigli Fantacalcio (partite 22-24 settembre): chi far giocare, chi lasciare in panchina, possibili gol e bonus

Siamo ormai giunti ai nastri di partenza della quinta giornata della Serie A 2023-2024. Si annuncia un turno molto importante per delineare in maniera più chiara la classifica della massima serie e, di conseguenza, anche per quel che riguarda il Fantacalcio. Andiamo, quindi, ad analizzare quali saranno i giocatori su cui puntare, e quali da lasciare in panchina, in vista del prossimo turno.

CHI SCHIERARE

PORTIERI

I consigli non possono che partire dal portiere del Milan. Se Maignan recupererà dall’infortunio andrà assolutamente schierato contro il Verona, oppure Sportiello che il francese sarà out. Altri estremi difensori a caccia di “clean sheet” saranno Sommer in Empoli-Inter e Musso in Atalanta-Cagliari. Un altro elemento da tenere d’occhio è Szczesny in Sassuolo-Juventus.

DIFENSORI

Iniziamo da Torino-Roma. Vanno a caccia di un buon voto Schurs e Buongiorno nelle fila dei granata, quindi discorso simile per il blocco Inter in casa dell’Empoli. Sulle fasce Dimarco e Dumfries potrebbero riposare, quindi occhio a Carlos Augusto. In Lecce-Genoa potrebbe arrivare un buon test per Bani e Dragusin, mentre Thiaw e Tomori del Milan sono due garanzie contro il Verona. Su Theo Hernandez, nel caso non riposi, la titolarità sarà da considerare scontata. Si annunciano buoni voti per Scalvini, Toloi e Kolasinac dell’Atalanta contro il Cagliari, quindi Milenkovic e Ranieri contro l’Udinese.

CENTROCAMPISTI

Bologna-Napoli potrebbe essere un match nel quale i due reparti andranno a rischio bonus. Orsolini, Ferguson, Zielinski, Lindstrom da schierare. I top del ruolo, da Zaccagni a Koopmeiners, da Luis Alberto a Mkhitaryan e Frattesi devono essere proposti per default, mentre attenzione a Candreva in Salernitana-Frosinone, Gudmundsson a Lecce e Lovric in Udinese-Fiorentina.

ATTACCANTI

Dopo un turno di coppe europee potremmo vedere un po’ di turnover, per cui attenzione a chi rifiaterà in vista dei prossimi impegni. I vari Immobile (contro il Monza), Lautaro Martinez (a Empoli), Osimhen (a Bologna) e Leao (contro il Verona) vanno schierati automaticamente. Assieme a loro non va dimenticato il duo Chiesa-Vlahovic in Sassuolo-Juventus, ma occhio anche al trio nero-verde con Berardi-Pinamonti e Laurientè, quindi bisognerà puntare su Lookman in Atalanta-Cagliari e Nico Gonzalez a Udine. Una chance per Arnautovic che a Empoli potrebbe sostituire Thuram.

CHI LASCIARE IN PANCHINA

PORTIERI

Assolutamente da evitare Berisha, che si troverà di fronte l’attacco nerazzurro, Montipò in casa del Milan e Radunovic a Bergamo. Attenzione anche a Consigli contro la Juventus e Silvestri contro la Fiorentina.

DIFENSORI

Non sono consigliabili i blocchi di Empoli, Verona, Sassuolo e Cagliari. Attenzione al match Bologna-Napoli che si annuncia ricco di gol e, quindi, a rischio malus per le difese. Salernitana-Frosinone, a sua volta, potrebbe vedere insufficienze nei reparti arretrati.

CENTROCAMPISTI

Come per le difese, attenzione a non rischiare i centrocampisti di Empoli, Verona e Cagliari, ma non Sassuolo. Si annunciano ammonizioni in Torino-Roma e Lecce-Genoa.

ATTACCANTI

Giornata da panchina per Caputo-Cambiaghi dell’Empoli, Djuric e Folorunsho del Verona, Colombo del Monza, Pavoletti e Luvumbo del Cagliari, Lucca e Thauvin dell’Udinese e Zirkzee del Bologna. Per gli attacchi di Torino e Roma potrebbe essere un match da “under”.

Foto: LaPresse