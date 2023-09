Dove vedere in tv i Mondiali di rugby? La guida e come seguire in chiaro alcune partite

La Coppa del Mondo 2023 di rugby andrà in scena in Francia da domani, venerdì 8 settembre, a sabato 28 ottobre: l’Italia nella prima fase affronterà nell’ordine Namibia, Uruguay, Nuova Zelanda e Francia. Le prime due classificate di ciascun raggruppamento approderanno ai quarti.

In terra transalpina le gare della fase a gironi termineranno domenica 8 ottobre, mentre la fase ad eliminazione diretta scatterà sabato 14 ottobre. La diretta tv sarà affidata a Rai Sport (19 partite, di cui 4 su Rai 2 HD e 15 su Rai Sport HD) e Sky Sport (tutti i match), mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Sky Go e Now.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO RUGBY

Venerdì 8 settembre

Francia – Nuova Zelanda, ore 21.00

Sabato 9 settembre

Italia-Namibia, ore 13.00

Irlanda-Romania, ore 15.30

Australia-Georgia, ore 18.00

Inghilterra-Argentina, ore 21.00

Domenica 10 settembre

Giappone-Cile, ore 13.00

Sudafrica-Scozia, ore 17.45

Galles-Fiji, ore 21.00

Giovedì 14 settembre

Francia-Uruguay, ore 21.00

Venerdì 15 settembre

Nuova Zelanda-Namibia, ore 21.00

Sabato 16 settembre

Samoa-Cile, ore 15.00

Galles-Portogallo, ore 17.45

Irlanda-Tonga, ore 21.00

Domenica 17 settembre

Sudafrica-Romania, ore 15.00

Australia-Fiji, ore 17.45

Inghilterra-Giappone, ore 21.00

Mercoledì 20 settembre

Italia-Uruguay, ore 17.45

Giovedì 21 settembre

Francia-Namibia, ore 21.00

Venerdì 22 settembre

Argentina-Samoa, ore 17.45

Sabato 23 settembre

Georgia-Portogallo, ore 14.00

Inghilterra-Cile, ore 17.45

Sudafrica-Irlanda, ore 21.00

Domenica 24 settembre

Scozia-Tonga, ore 17.45

Galles-Australia, ore 21.00

Mercoledì 27 settembre

Uruguay-Namibia, ore 17.45

Giovedì 28 settembre

Giappone-Samoa, ore 21.00

Venerdì 29 settembre

Nuova Zelanda-Italia, ore 21.00

Sabato 30 settembre

Argentina-Cile, ore 15.00

Fiji-Georgia, ore 17.45

Scozia-Romania, ore 21.00

Domenica 1 ottobre

Australia-Portogallo, ore 17.45

Sudafrica-Tonga, ore 21.00

Giovedì 5 ottobre

Nuova Zelanda-Uruguay, ore 21.00

Venerdì 6 ottobre

Francia-Italia, ore 21.00

Sabato 7 ottobre

Galles-Georgia, ore 15.00

Inghilterra-Samoa, ore 17.45

Irlanda-Scozia, ore 21.00

Domenica 8 ottobre

Giappone-Argentina, ore 13.00

Tonga-Romania, ore 17.45

Fiji-Portogallo, ore 21.00

Quarti di finale, sabato 14 ottobre

Vincente Girone C-Seconda classificata Girone D, ore 17.00

Vincente Girone B-Seconda classificata Girone A, ore 21.00

Quarti di finale, domenica 15 ottobre

Vincente Girone D-Seconda classificata Girone C, ore 17.00

Vincente Girone A-Seconda classificata Girone B, ore 21.00

Semifinale venerdì 20 ottobre

Vincente quarto di finale 1-Vincente quarto di finale 2, ore 21.00

Semifinale sabato 21 ottobre

Vincente quarto di finale 3-Vincente quarto di finale 4, ore 21.00

Finale terzo/quarto posto, venerdì 27 ottobre

Perdente semifinale 1-perdente semifinale 2, ore 21.00

Finale, sabato 28 ottobre

Vincente semifinale 1-vincente semifinale 2, ore 21.00

CALENDARIO PARTITE SULLA RAI

(La Rai trasmetterà 19 partite: le 4 dell’Italia su Rai 2 HD e altre 15, tra cui tutta la seconda fase, su Rai Sport HD)

Venerdì 8 settembre

ore 21.00 Francia-Nuova Zelanda, diretta Rai Sport HD

Sabato 9 settembre

ore 13, Italia-Namibia, diretta Rai 2 HD

ore 21, Inghilterra-Argentina, diretta Rai Sport HD

Domenica 10 settembre

ore 17.45, Sudafrica-Scozia, diretta Rai Sport HD

Mercoledì 20 settembre

ore 17.45, Italia-Uruguay, diretta Rai 2 HD

Sabato 23 settembre

ore 21, Sudafrica-Irlanda, diretta Rai Sport HD

Domenica 24 settembre

ore 21, Galles-Australia, diretta Rai Sport HD

Giovedì 28 settembre

ore 21, Giappone-Samoa, diretta Rai Sport HD

Venerdì 29 settembre

ore 21, Nuova Zelanda-Italia, diretta Rai 2 HD

Venerdì 6 ottobre

Ore 21, Francia-Italia, diretta Rai 2 HD

Sabato 7 ottobre

Ore 21, Irlanda-Scozia, diretta Rai Sport HD

Sabato 14 ottobre

Ore 17, Quarto di finale 1, diretta Rai Sport HD

Ore 21, Quarto di finale 2, diretta Rai Sport HD

Domenica 15 ottobre

Ore 17, Quarto di finale 3, diretta Rai Sport HD

Ore 21, Quarto di finale 4, diretta Rai Sport HD

Venerdì 20 ottobre

Ore 21, semifinale 1, diretta Rai Sport HD

Sabato 21 ottobre

Ore 21, semifinale 2, diretta Rai Sport HD

Venerdì 27 ottobre

Ore 21, finale 3°-4° posto, diretta Rai Sport HD

Sabato 28 ottobre

Ore 21, finale, diretta Rai Sport HD

CALENDARIO PARTITE SU SKY

(Sky trasmetterà tutte le partite, ma ha comunicato i canali precisi soltanto per le prime due settimane)

Venerdì 8 settembre

Ore 21.15: Francia–Nuova Zelanda, Sky Sport Uno e NOW

Sabato 9 settembre

Ore 13: Italia-Namibia, Sky Sport Uno e NOW

Ore 15.30: Irlanda-Romania, Sky Sport Arena e NOW

Ore 18: Australia-Georgia, Sky Sport Arena e NOW

Ore 21: Inghilterra-Argentina, Sky Sport Arena e NOW

Domenica 10 settembre

Ore 13: Giappone-Cile, Sky Sport Max e NOW

Ore 17.45: Sud Africa-Scozia, Sky Sport Arena e NOW

Ore 21: Galles-Fiji, Sky Sport Arena e NOW

Giovedì 14 settembre

Ore 21:Francia-Uruguay, Sky Sport Arena e NOW

Venerdì 15 settembre

Ore 21: Nuova Zelanda-Namibia, Sky Sport Arena e NOW

Sabato 16 settembre

Ore 15: Samoa-Cile, Sky Sport Arena e NOW

Ore 17.45: Galles-Portogallo, Sky Sport Arena e NOW

Ore 21: Irlanda-Tonga, Sky Sport Arena e NOW

Domenica 17 settembre

Ore 15: Sud Africa-Romania, Sky Sport Arena e NOW

Ore 17.45: Australia-Fiji, Sky Sport Arena e NOW

Ore 21: Inghilterra-Giappone, Sky Sport Arena e NOW

Mercoledì 20 settembre

Ore 17.45: Italia-Uruguay, Sky Sport Arena e NOW

Giovedì 21 settembre

Ore 21: Francia-Namibia, Sky Sport Arena e NOW

Venerdì 22 settembre

Ore 17.45: Argentina-Samoa, Sky Sport Arena e NOW

Sabato 23 settembre

Ore 14: Georgia-Portogallo, Sky Sport Arena e NOW

Ore 17.45: Inghilterra-Cile, Sky Sport Arena e NOW

Ore 21: Sud Africa-Irlanda, Sky Sport Arena e NOW

Domenica 24 settembre

Ore 17.45: Scozia-Tonga, Sky Sport Arena e NOW

Ore 21: Galles-Australia, Sky Sport Arena e NOW

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO RUGBY: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport e Sky Sport.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e Now.

