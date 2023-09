Calendario Serie A calcio 16-18 settembre: programma dopo la sosta, che partite si giocano, orari

La Serie A 2023-2024 questo fine settimana sarà ferma a causa della sosta per le Nazionali, ma nel prossimo weekend le venti squadre del nostro campionato torneranno in campo per la quarta giornata. Le formazioni, prive dei giocatori partiti per gli impegni con i propri paesi, sono già al lavoro per preparare le sfide del prossimo turno, il quale anticiperà la prima settimana di coppe europee della stagione.

La quarta giornata del campionato inizierà con il botto: sabato 16 settembre saranno di scena le quattro squadre che quest’anno giocheranno in Champions League, Napoli, Lazio, Inter e Milan. I biancocelesti apriranno il programma del fine settimana in una super sfida con la Juventus a Torino, mentre alle 18.00 sarà la volta del big match del prossimo weekend, il Derby della Madonnina tra Inter e Milan, incontro già importantissimo per la corsa Scudetto. Chiuderà il sabato la squadra di Rudi Garcia che alle 20.45 verrà ospitata dal Genoa.

Sfida affascinante anche quella delle 18.00 di domenica 17 tra Fiorentina e Atalanta, due formazioni dal gioco offensivo e di qualità, le quali potranno offrire spettacolo al Franchi. La domenica verrà aperta alle 12.30 con Cagliari–Udinese, mentre Monza–Lecce e Frosinone–Sassuolo si giocheranno alle 15.00. Per finire, la Roma di Josè Mourinho andrà disperatamente alla ricerca della prima vittoria in campionato con l’Empoli dalle 20.45. Lunedì 18 verranno disputati gli ultimi due incontri della giornata: Salernitana–Torino alle 18.00, Verona–Bologna alle 20.45.

Di seguito il calendario e il programma completo delle partite valevoli per la quarta giornata della Serie A 2023-2024: tutti i match saranno visibili in streaming su DAZN, mentre Genoa-Napoli, Cagliari-Udinese e Verona-Bologna verranno trasmesse anche su Sky in tv e su Now Tv e Sky Go in streaming.

CALENDARIO SERIE A 2023-2024 (16-18 SETTEMBRE)

Sabato 16 settembre

Ore 15.00 Juventus-Lazio – Diretta streaming su DAZN

Ore 18.00 Inter-Milan – Diretta streaming su DAZN

Ore 20.45 Genoa-Napoli – Diretta tv su Sky, Diretta streaming su DAZN, Sky Go e Now Tv

Domenica 17 settembre

Ore 12.30 Cagliari-Udinese – Diretta tv su Sky, Diretta streaming su DAZN, Sky Go e Now Tv

Ore 15.00 Monza-Lecce – Diretta streaming su DAZN

Ore 15.00 Frosinone-Sassuolo – Diretta streaming su DAZN

Ore 18.00 Fiorentina-Atalanta – Diretta streaming su DAZN

Ore 20.45 Roma-Empoli – Diretta streaming su DAZN

Lunedì 18 settembre

Ore 18.00 Salernitana-Torino – Diretta streaming su DAZN

Ore 20.45 Verona-Bologna – Diretta tv su Sky, Diretta streaming su DAZN, Sky Go e Now Tv

Foto: Lapresse