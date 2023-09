Calendario Mondiali sollevamento pesi 2023 oggi: orari 7 settembre, programma, tv, streaming, italiani in gara

Quarto giorno di gare a Riad, città dell’Arabia Saudita che sta ospitando in questi giorni i Campionati Mondiali 2023 si sollevamento pesi. Nella giornata di oggi, giovedì 7 settembre, sarà soltanto una la Finale in programma, riservata alla categoria -67 kg maschile.

La Finale A andrà in scena a partire dalle 18:00 italiane e sarà contrassegnata dall’assenza di azzurri che, come sappiamo, torneranno in pedana venerdì con Lucrezia Magistris.

A contendersi il metallo più pregiato saranno tra gli altri, il fenomeno cinese Chen Likun, i due turchi Ferdi Hardal e Kaan Kahirman, oltre che il colombiano Francisco Mosquera, il georgiano Goga Chkeiidze, l’uzbeko Doston Yokubov e il bulgaro Valentin Genchev

Tutte le Finali A della competizione iridata saranno visibili su Olympic Channel. Di seguito il riepilogo.

MONDIALI 2023 SOLLEVAMENTO PESI: PROGRAMMA DI OGGI

Giovedì 7 settembre

Ore 18.00 Finale 67 kg maschile

GLI ITALIANI IMPEGNATI OGGI AI MONDIALI DI SOLLEVAMENTO PESI

Nessuno

MONDIALI 2023: COME GUARDARE LE GARE ODIERNE IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista

Diretta Streaming: ore 18:00 Finale -67 kg maschile: diretta su Olympic Channel

Foto: Federpesistica