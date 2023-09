Davide Frattesi debutta da titolare? Inzaghi ci punta dopo gol e assist

Sarà un mezzogiorno e mezzo di fuoco per Davide Frattesi, pronto a esordire dal 1′ con la maglia dell’Inter.

L’appuntamento è per domani, domenica 24 settembre, alle 12.30 quando i nerazzurri saranno di scena sul campo dell’Empoli, squadra in cui il classe 1999 ha militato nel 2019/20 quando i toscani erano in Serie B.

Il centrocampista ex Sassuolo, pezzo pregiato del mercato estivo e oggetto del desiderio di praticamente tutte le big del nostro campionato, non sembra aver risentito del salto.

Un assist alla prima in assoulto in Champions League e un gol, nel derby peraltro: un match in cui si è preso la scena non solo per il rendimento ma anche per la connessione già trovata con il pubblico interista.

Senza contare la positiva esperienza in Nazionale con la doppietta che ha permesso all’Italia di piegare 2-1 l’Ucraina in un match cruciale verso Euro 2024.

Frattesi, che nella mediana di Simone Inzaghi si gioca il posto con Barella e Mkhitaryan, è ora pronto a prendersi definitivamente anche l’Inter.

Foto: LaPresse