Da quando la Ferrari non faceva la pole position? L’ultima volta e i precedenti più recenti

All’indomani del suo 29° compleanno, Carlos Sainz si fa un bellissimo regalo e ottiene una memorabile pole position a Monza per il Gran Premio d’Italia 2023. Lo spagnolo della Ferrari ha costruito questo risultato sin dalle prove libere del venerdì, trovando subito un feeling ottimale con la SF-23 sul velocissimo tracciato brianzolo e rivelandosi sempre oltremodo competitivo soprattutto sul giro secco.

In qualifica il madrileno non ha tremato, gestendo alla grande la tanta pressione e mettendo assieme due time-attack fantastici in Q3 che gli hanno consentito di beffare la Red Bull di Max Verstappen per 13 millesimi e l’altra Rossa di Charles Leclerc per 67 millesimi. Il monegasco non è riuscito dunque a replicare la pole position dell’anno scorso nel Tempio della Velocità, ma i tifosi del Cavallino Rampante hanno potuto festeggiare comunque.

La Scuderia di Maranello raggiunge quota 3 pole in questa stagione in Formula Uno, dopo le due partenze al palo di Leclerc a Baku (in cui si impose anche nella Sprint Shootout) e più recentemente a Spa-Francorchamps (in seguito alla penalizzazione di Verstappen). Tutte piste che presentano dei lunghi rettilinei, a testimonianza del poco drag generato dalla SF-23.

A livello personale Sainz aveva già conquistato tre pole in carriera, tutte nel 2022 con la Ferrari a Silverstone (sul bagnato), in Belgio (grazie alla penalità in griglia di Verstappen) e al COTA di Austin. Appuntamento rimandato invece per il ritorno di una prima fila tutta Rossa nel Gran Premio di casa dopo l’uno-due firmato da Raikkonen e Vettel nel 2018.

Foto: Lapresse