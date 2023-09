F1, Lewis Hamilton: “Macchina buona all’inizio. Impressionato dalla Williams”

Proseguono i problemi in casa Mercedes. In un weekend molto complesso per la scuderia tedesca Lewis Hamilton ha centrato solo l’ottava piazza nelle qualifiche del GP d’Italia, quattordicesima tappa del Mondiale 2023 di F1. Il britannico nello specifico ha rimediato un GAP di +0.526 rispetto al leader Carlos Sainz, dimostrando anche oggi un passo poco affidabile.

Giunto in mixed zone l’ex Campione del Mondo ha analizzato quanto successo, rimanendo particolarmente colpito dal ritmo della Williams: “Non il massimo. La giornata è iniziata bene, con la macchina era la migliore in assoluto, poi però è caduta. Penso che abbiamo tutti un ritmo simile. Ciò che impressiona è vedere il ritmo della Williams”.

Hamilton ha quindi proseguito esprimendo proprio grande preoccupazione circa la competitività del team britannico: “George (Russell) ha fatto un buon lavoro, quindi possiamo migliorare, ma le Williams sono così veloci sui rettilinei che domani sarà difficile superarle“.

Foto: LaPresse