Cricket femminile, Italia battuta dalla Scozia all’esordio nella Division One europea delle qualificazioni alla Coppa del Mondo T20 2024

La Nazionale italiana di cricket femminile inizia male il cammino nella Division One, all’interno del percorso del 2023 ICC Women’s T20 World Cup Europe Qualifier: ad Almeria, in Spagna, l’Italia viene sconfitta nel primo match del torneo continentale di qualificazione per la Coppa del Mondo ICC T20 2024, che mette in palio due posti per il Global Qualifier.

Nella prima giornata di gare si registrano le vittorie delle due squadre qualificate di diritto alla Division One, ovvero Scozia e Paesi Bassi, che superano rispettivamente Italia e Francia, promosse ad inizio giugno dalla Division Two: i Paesi Bassi battono la Francia per 84/2-83/9, vincendo per 8 wickets, mentre la Scozia regola l’Italia per 89/1-88/7, vincendo per 9 wickets.

DIVISION ONE

RISULTATI

Francia-Paesi Bassi 83/9-84/2 (I Paesi Bassi vincono per 8 wickets)

Italia-Scozia 88/7-89/1 (La Scozia vince per 9 wickets)

CLASSIFICA

1 Paesi Bassi 2 punti (Net Run Rate 6.136)

2 Scozia 2 punti (Net Run Rate 6.071)

3 Italia 0 punti (Net Run Rate -6.071)

4 Francia 0 punti (Net Run Rate -6.136)

Foto: comunicato stampa FederCricket