Volley, rivelazione dal Brasile: Egonu e altre tre giocatrici avevano chiesto lâ€™esonero di Mazzanti!

La Nazionale Italiana di volley femminile è in subbuglio. I fallimentari Europei, conclusi domenica con un mesto quarto posto (dopo aver perso la semifinale contro la Turchia facendosi rimontare da 2-1 e 18-14), hanno scoperchiato definitivamente il vaso di Pandora in seno a un gruppo afflitto da crepe e malintesi. Il CT Davide Mazzanti ha dichiarato di non aver più in mano la squadra dopo i Mondiali dello scorso anno, terminati con la conquista della medaglia di bronzo dopo la brutta semifinale contro il Brasile.

Un’affermazione che ha parzialmente spiegato il motivo della mancata convocazione di tre senatrici di primissimo piano come Monica De Gennaro (il miglior libero in circolazione), la centrale Cristina Chirichella e la schiacciatrice Caterina Bosetti. Ma soprattutto dà un contorno ben diverso alla decisione di non schierare Paola Egonu come opposto titolare, anche se la bomber veneta è entrata stabilmente in campo dalla metà del secondo set nella semifinale contro le anatoliche.

Una vera e propria polveriera che non lascia dormire sonni tranquilli in vista del torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, che scatterà il prossimo 16 settembre a Lodz e dove le azzurre incroceranno soprattutto USA e Polonia, senza sottovalutare Germania, Thailandia e Corea del Sud (verranno messi in palio due pass, chi fallirà dovrà sperare in un ripescaggio per ranking). Paola Egonu non si presenterà al preolimpico e Davide Mazzanti è sulla graticola, molti stanno chiedendo il suo esonero ma non ci saranno novità prima dell’evento in Polonia: se ne riparlerà in autunno, come ha ribadito il Presidente federale.

I tanti problemi azzurri hanno trovato eco anche in Brasile: sul blog dell’apprezzato giornalista Bruno Voloch è stata riportata una versione della vicenda, come il redattore di O’Tempo l’ha ricevuta da una giocatrice brasiliana (per il momento non è stata svelata la sua identità, ma è stato riportato che è molto conosciuta in Italia). Secondo questa fonte, infatti, quattro giocatrici italiane avrebbero guidato un fronte per convincere Giuseppe Manfredi, Presidente della FIPAV a esonerare Davide Mazzanti.

Le atlete sarebbero Egonu, De Gennaro, Chirichella, Bosetti che avrebbero detto al numero 1 della pallavolo tricolore che non avrebbero più giocato in Nazionale se fosse stato mantenuto quel Commissario Tecnico. Manfredi non ha ceduto alle pressioni e ha favorito l’allenatore. De Gennaro, Chirichella, Bosetti non erano infatti presenti agli Europei, ma Egonu era stata convocata. Il motivo? Paola avrebbe accettato le linee guida proposte, ovvero un impiego come terza scelta nel ruolo di opposto alle spalle di Ekaterina Antropova e Sylvia Nwakalor.

A questo punto cosa succederà dopo il preolimpico? Verrà esonerato Mazzanti per favorire il ritorno delle quattro atlete? Si continuerà a prediligere il tecnico estromettendo le giocatrici? Sono le domande più gettonate del momento tra gli appassionati di pallavolo, che si stanno chiedendo anche quali sono i nomi papabili per una sostituzione sulla panchina azzurra: Julio Velasco è molto quotato, il Guru per eccellenza è tornato al femminile e da ottobre guiderà a Busto Arsizio, ma potrebbe esserci una nuova fiamma azzurra dopo aver vinto i Mondiali con gli uomini tre decenni fa.

Foto: LiveMedia/Valerio Origo