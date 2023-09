Cricket femminile, Italia battuta dai Paesi Bassi nel terzo match delle qualificazioni alla Coppa del Mondo T20 2024

Incappa nella seconda sconfitta la Nazionale italiana di cricket femminile nella Division One, all’interno del percorso del 2023 ICC Women’s T20 World Cup Europe Qualifier: ad Almeria, in Spagna, l’Italia viene battuta, secondo pronostico, dai Paesi Bassi nel terzo match del torneo continentale di qualificazione per la Coppa del Mondo ICC T20 2024, che mette in palio due posti per il Global Qualifier.

Nella terza giornata di gare si registra la prevedibile battuta d’arresto delle azzurre, che cedono piuttosto nettamente, per 74/8-75/1, ai più quotati Paesi Bassi, imbattuti finora nel torneo e favoriti per il passaggio del turno assieme alla Scozia, che si impongono, in maniera piuttosto netta, con uno scarto di 9 wickets.

Nel pomeriggio, con inizio alle ore 15.30, si giocherà Francia-Scozia, match importante per l’economia del girone, che vede le scozzesi nettamente favorite. Essendo giunti a metà torneo, domani si terrà una giornata di riposo, poi da domenica a martedì ogni squadra incontrerà di nuovo tutte le altre.

DIVISION ONE

RISULTATI

Francia-Paesi Bassi 83/9-84/2 (I Paesi Bassi vincono per 8 wickets)

Italia-Scozia 88/7-89/1 (La Scozia vince per 9 wickets)

Paesi Bassi-Scozia 134/6-99/10 (I Paesi Bassi vincono per 35 runs)

Francia-Italia 75/10-137/5 (L’Italia vince per 62 runs)

Italia-Paesi Bassi 74/8-75/1 (I Paesi Bassi vincono per 9 wickets)

Francia-Scozia ore 15.30

CLASSIFICA

1 Paesi Bassi 6 punti (Net Run Rate 3.377)

2 Scozia 2 punti (Net Run Rate 1.046)

3 Italia 2 punti (Net Run Rate -1.198)

4 Francia 0 punti (Net Run Rate -3.896)

Foto: comunicato stampa FederCricket