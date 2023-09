Cos’Ã¨ successo a Frattesi? EntitÃ  infortunio, tempi di recupero e quali partite salta

Tegola per l’Inter e Simone Inzaghi in vista della Salernitana. Il tecnico non potrà avere a disposizione domani sera Davide Frattesi, che ha alzato bandiera bianca durante il match contro la sua ex squadra, il Sassuolo, durante il turno infrasettimanale.

Il centrocampista della Nazionale ha accusato un lieve risentimento ai flessori della coscia destra: un problema effettivamente non troppo pesante, ma che costringerà Frattesi ad rimanere lontano dal campo almeno per il match contro i granata di domani e per la sfida europea contro il Benfica. A rischio anche il match di settimana prossima contro il Bologna.

Le rotazioni a centrocampo di Inzaghi sono dunque abbastanza risicate, poiché anche Sensi non è ancora a disposizione. Per il match di domani era previsto un turno di riposo per Mkhitaryan, ma l’armeno sarà costretto ad un’altra partenza da titolare con Calhanoglu e Barella, a meno di una chance dal primo minuto per Davy Klaassen.

Frattesi sta ancora sgomitando per trovare un posto da titolare fisso nell’Inter: fino ad ora impiegato in tutte e sette le partite in neroazzurro, solo un gettone dal primo minuto (domenica scorsa contro l’Empoli) per un totale di 215 minuti giocati, per una media di poco più di trenta minuti a partita. Per lui anche un gol nel derby del 16 settembre.

Foto: LaPresse