Cos’Ã¨ successo a Cuadrado? EntitÃ  infortunio e tempi di recupero: derby a rischio

Cos’è successo a Cuadrado? Entità infortunio e tempi di recupero: derby a rischio

Una notizia arrivata direttamente dalla Colombia, nelle scorse ore, non ha di certo fatto piacere all’Inter che adesso dovrà tenere incrociate le dita per sperare in un suo possibile impiego sabato. Stiamo parlando dell’infortunio di Juan Cuadrado. Il calciatore arrivato nella squadra milanese nel corso della sessione estiva di calciomercato, sta facendo e farà preoccupare Simone Inzaghi ancora per diverso tempo.

INFORTUNIO CUADRADO: DERBY A RISCHIO

Impegnato con la propria Nazionale, l’ex Juventus, l’8 settembre ha preso parte alla gara valida per le qualificazioni ai Campionati del Mondo contro il Venezuela. I Cafeteros hanno vinto per 1-0: ma la brutta notizia riguarda proprio Cuadrado. Dopo aver giocato tutto il primo tempo, il calciatore, non è più rientrato in campo dagli spogliatoi. Il motivo? Alla base ci dovrebbe essere un problema muscolare che non sembra grave. Lo staff nerazzurro in queste ore si sta confrontando con quello colombiano per cercare di capire l’entità dell’infortunio.

Resta comunque in dubbio la presenza di Cuadrado contro il Milan: la stracittadina si giocherà sabato 16 settembre a partire dalle ore 18.00. Inzaghi farà certamente di tutto per avere a disposizione il giocatore: non è escluso un suo rientro anticipato per cercare di smaltire l’infortunio a Milano. Vedremo come si evolverà la situazione nelle prossime ore: ad oggi il derby con gli uomini di Stefano Pioli resta a rischio.

Foto: LaPresse