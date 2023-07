L’Inter ha comprato Cuadrado a sorpresa! Non dalla Juventus. Quanti soldi è costato? E il nuovo stipendio…

Nei giorni caldi della trattativa per Romelu Lukaku che vede, su sponde naturalmente opposte, impegnate Juventus e Inter, i nerazzurri piazzano un colpo in contropiede.

Si tratta di Juan Cuadrado che sarà dunque a disposizione di Simone Inzaghi non appena verrà formalizzato l’ingaggio dell’esterno che ha vestito la maglia della Juventus nelle ultime 8 stagioni.

Per l’Inter si tratta di un colpo perfetto: il colombiano potrà alternarsi con Denzel Dumfries sull’out di destra, garantendo esperienza, anche internazionale, oltre ad essere perfetto per il 3-5-2 di Inzaghi.

Inoltre, i nerazzurri non sborseranno un euro per il cartellino del giocatore. Cuadrado e la Juventus, infatti, non avevano rinnovato il contratto in scadenza lo scorso 30 giugno, per cui il colombiano è libero da qualsiasi vincolo e può arrivare a parametro zero.

L’accordo raggiunto tra il club milanese e l’esterno ex Juventus è di una stagione a 2,5 milioni di euro netti.

Curiosamente, qualora effettivamente Lukaku approdasse a Torino, si tratta di due dei giocatori maggiormente coinvolti nella rissa nell’ultima semifinale di Coppa Italia dell’Allianz Stadium, ma a maglie invertite.

Tuttavia, a Milano Cuadrado non troverà nessuno dei giocatori con cui aveva avuto i maggiori screzi: oltre a Lukaku, ci furono scintille nella medesima occasione con Samir Handanovic e in precedenza, nel 2021, con Ivan Perisic.

Foto: LaPresse