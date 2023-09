MotoGP, Binder scosso: “Per me è stato spaventoso investire Bagnaia. Sono andato a trovarlo e mi ha sorpreso”

Una giornata decisamente da dimenticare per la Ducati a Barcellona, tappa del Mondiale 2023 di MotoGP. Sulla pista catalana, gli alfieri del Team Factory sono stati protagonisti di due cadute nel GP odierno, con incidenti importanti annessi e da brividi.

Enea Bastianini, sbagliando la frenata all’ingresso di curva-1, ha fatto strike, coinvolgendo altri piloti tra cui lo sfortunatissimo Marco Bezzecchi e procurandosi una frattura non scomposta del malleolo mediale della caviglia sinistra e una frattura sottocapitale del secondo metacarpo della mano sinistra. Il romagnolo dovrà essere operato alla caviglia e, per accelerare il recupero, nei prossimi giorni subirà un intervento anche alla mano, come annunciato dal comunicato stampa della Rossa.

Poco dopo, percorrendo la famosa S, Bagnaia è stato protagonista di un highside, finendo in mezzo alla pista e venendo colpito alla gamba da Brad Binder. Una scena raccapricciante che ha riportato alla mente, per certi versi, quanto accaduto in passato con incidenti mortali come quello del povero Marco Simoncelli a Sepang. Stando ai primi esami non dovrebbe essere nulla di serio, ma si è in attesa dell’esito degli esami.

Da questo punto di vista, Binder è stato particolarmente colpito dall’accaduto, come è logico sia. “Sono entrato in curva 1 e curva 2 e ho visto la moto di Pecco che volava. Ho cercato di fare del mio meglio per non prenderlo però non ce l’ho fatta. Purtroppo gli sono passato sulla gamba, è stato spaventoso, il peggior incubo di qualsiasi pilota è quello di fare del male a un altro pilota. Sono davvero dispiaciuto per questo“, ha detto il sudafricano della KTM ai microfoni di Sky Sport.

“Sono contento di aver visto che stava bene quando sono andato a trovarlo, non mi aspettavo che stesse così bene, sono grato per questo“, ha aggiunto dopo essere uscito dal centro medico per verificare le condizioni del centauro piemontese.

Foto: LiveMedia//CordonPress