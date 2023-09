Cosa è successo a Miriam Sylla e perché è stata sostituita in Italia-Germania

Myriam Sylla ha fornito un’eccellente prestazione in Italia-Germania, match valido per il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda il volley femminile. La capitana ha fornito grande solidità in ricezione e ha infuso grinta alle proprie compagne di squadra, mettendo a segno 12 punti e contribuendo al successo della nostra Nazionale per 3-0. La schiacciatrice è però uscita sul finire del terzo set, quando ormai le azzurre avevano in mano la vittoria con il massimo carto.

Sul 14-11 dell’ultimo parziale, infatti, Myriam Sylla ha ricevuto un colpo all’occhio da Antropova in occasione di un tentativo di difesa: il pallone, dopo un bagher dell’italo-russo, ha colpito il volto della schiacciatrice. La capitana è poi stata sostituita da Francesca Villani e non è più rientrata, l’Italia ha continuato a spingere e ha rapidamente chiuso i conti. Non dovrebbe essere nulla di rilevante il martello, che domani sera dovrà assolutamente scendere in campo per guidare nella Nazionale nella battaglia campale contro la Polonia: chi vincerà si qualificherà alle Olimpiadi di Parigi 2024, chi perderà dovrà aggrapparsi al ranking FIVB che determinerà le ultime cinque ammesse ai Giochi.

La capitana si è anche espressa ai microfoni federali: “Stasera abbiamo giocato con grande aggressività e con la giusta determinazione. Domani sarà bellissimo, contro la squadra di casa sarà l’ennesima volta che quest’anno giocheremo. Contro una grande Nazionale che potrà contare sul supporto del suo pubblico che sarà certamente caloroso. Abbiamo affrontato la Polonia in Nations League e perdemmo senza forse neanche giocare e per questo proveremo a mettere in campo una grande prestazione per girare quel risultato e staccare il pass per le Olimpiadi. Quella partita ci ha offerto degli spunti su cui adesso dovremo lavorare per compiere una grande impresa”.

Foto: FIVB