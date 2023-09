Cosa deve fare l’Italia per qualificarsi agli Europei 2024? Prossime due partite decisive: calendario e avversarie

Un nuovo corso in casa Italia. L’addio burrascoso di Roberto Mancini è stato tamponato con la rapida assunzione di Luciano Spalletti, che era rimasto a guardare dopo il meraviglioso scudetto vinto con il Napoli. Al tecnico di Certaldo è affidata un’altra missione assai difficile, quella di ridare linfa al movimento azzurro. A partire dalle prossime due sfide, valide per la qualificazione agli Europei tedeschi del prossimo anno a cui parteciperemmo da campioni in carica. La situazione non è per ora delle più rosee nel girone C: terzo posto con tre punti in due partite, con un ko con l’Inghilterra e un successo striminzito con Malta. Bisognerà fare punteggio pieno in questa tornata per rimettere le cose a posto.

Due partite nel giro di pochi giorni, con la prima che porta alla mente brutti ricordi. La Macedonia del Nord potrebbe avere un certo vantaggio psicologico nei confronti degli azzurri, memori di quel rocambolesco successo con l’unico tiro in porta di Aleksandar Trajkovski che ci eliminò dalla corsa al Mondiale. Ma, così come allora, non è una squadra che brilla sotto il profilo tecnico, dopo che l’Inghilterra la fece a fette lo scorso giugno con un pesante 7-0: le stelle sono Eljif Elmas del Napoli ed Enis Bardhi del Trabzonspor. Memori della figuraccia con i britannici, serreranno ancora più le maglie: per Spalletti sarà un banco di prova immediato.

Dopo la trasferta di Skojpe, si torna nel Bel Paese per ospitare l’Ucraina, al momento la rivale più accreditata per il secondo posto nel raggruppamento. Nelle prime due partite con Serhij Rebrov (quel Rebrov che creava una gran coppia d’attacco con Shevchenko nella Dinamo Kiev) in panchina sono arrivati due successi, seppur rocamboleschi: il primo, con la Macedonia, è arrivato in rimonta, con i padroni di casa che hanno usufruito anche dell’espulsione di Musliu per firmare il 3-2 nel finale. Con Malta c’è stato invece bisogno del rigore di Tsygankov per sbloccare la gara. Nonostante tutto, l’Ucraina è una squadra che vanta una buonissima qualità, soprattutto nella tre quarti, tra lo stesso Tsygankov, Yarmolenko, Malinovski e Mudryk.

L’Italia dovrà vincere obbligatoriamente entrambe le partite per rilanciare le proprie quotazioni per la qualificazione ai prossimi Europei. E augurarsi una vittoria dell’Inghilterra contro gli ucraini, all’andata gli uomini di Southgate ebbero la meglio con un comodo 2-0 ed ulteriori tre punti metterebbero praticamente sotto chiave la qualificazione al torneo continentale. Ma gli uomini di Spalletti pensino a loro stessi, giocandosi le proprie partite con un unico obiettivo: sei punti nel giro di quattro giorni.

I due match di settembre dell’Italia valevoli per le Qualificazioni agli Europei 2024 saranno trasmessi in diretta ed esclusiva da Rai1. In streaming si potranno seguire su RaiPlay. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta delle partite.

CALENDARIO QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024

Sabato 9 settembre

Ore 20.45 Macedonia del Nord-Italia

Giovedì 12 settembre

Ore 20.45 Italia-Ucraina

PROGRAMMA QUALIFICAZIONI EURO 2024: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai1

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta Live: OA Sport

Foto: LaPresse