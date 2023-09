Cosa cambia per Sinner con lâ€™eliminazione di Rublev a Pechino: occasione per il ranking, ma Alcarazâ€¦

Jannik Sinner si sta preparando per tornare in campo nel torneo ATP 500 di Pechino. Il tennista italiano affronterà il giapponese Yoshihito Nishioka al secondo turno, in programma domenica 1° ottobre. Dopo la vittoria contro l’insidioso Daniele Evans, l’altoatesino partirà con i favori del pronostico contro il nipponico e ha messo nel mirino la qualificazione ai quarti di finale, dove potrebbe incrociare il danese Holger Rune (impegnato con il bulgaro Grigor Dimitrov).

Jannik Sinner occupa attualmente il settimo posto nel ranking ATP con 4.420 punti all’attivo e la sconfitta odierna del russo Andrey Rublev, crollato al terzo set contro il francese Humbert, unita al ko di Stefanos Tsitsipas all’esordio, spalanca interessanti scenari per il nostro portacolori. Il 22enne diventerebbe infatti numero 4 al mondo raggiungendo la finale sul cemento della capitale cinese, senza dover pensare ai risultati altrui.

La missione è comunque ardua per il nostro portacolori che dovrebbe nell’ordine battere: Nishioka, il vincente di Rune-Dimitrov e soprattutto lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 del mondo che è però atteso dalle sfide con il nostro Lorenzo Musetti ed eventualmente contro il norvegese Casper Ruud o l’argentino Etcheverry. Si preannuncerebbe un nuovo confronto stellare contro l’iberico dopo gli emozionanti testa a testa di questa primavera, il conto dei precedenti è in perfetta parità (3-3).

Con questi incastri, infatti, Jannik Sinner volerebbe a quota 4.675 e scalzerebbe in un colpo solo Tsitsipas (4.615), Rune (ora a 4.605, andrebbe massimo a 4.650) e Rublev (4.515). Vincendo il torneo volerebbe addirittura a 4.875 punti, utili sempre per la quarta piazza. E se Sinner dovesse fermarsi prima della finale? Il pass per i quarti di finale gli permetterebbe di portarsi a 4.465, ma resterebbe settimo. Il tagliando per la semifinale lo farebbe salire a quota 4.555 e gli permetterebbe così di diventare sesto superando Rublev.

RANKING SINNER A PECHINO

Se vince il torneo: quarto posto con 4.875 punti.

Se arriva in finale: quarto posto con 4.675 punti.

Se arriva in semifinale: sesto posto con 4.555 punti.

Se arriva ai quarti: settimo posto con 4.465 punti.

Se si ferma agli ottavi: settimo posto 4.420 punti.

Foto: Lapresse