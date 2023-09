Cosa cambia per lâ€™Italia al Preolimpico di volley con la sconfitta della Polonia: possibile una nuova chance

Il copione che sembrava già scritto nel girone dell’Italia al torneo di qualificazione per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 è stato stravolto da un risultato a sorpresa arrivato nella giornata odierna. Il girone sembrava infatti spaccato in due, con Italia, USA, Polonia e Germania destinate a vincere gli scontri con Thailandia, Corea del Sud, Slovenia e Colombia per poi giocarsi i primi due posti negli scontri diretti.

Oggi invece le polacche, davanti al pubblico di casa, hanno perso a sorpresa con la Thailandia al tie-break, perdendo un’occasione importantissima di agganciare Italia e USA in testa al girone con quattro successi. Staserà toccherà dunque alla Germania provare a infilare la quarta vittoria nel match contro la Slovenia (ore 20.30).

La sconfitta della Polonia rischia di cambiare profondamente le dinamiche del girone e dunque anche le speranze di qualificazione per l’Italia. Alle azzurre mancano infatti le sfide con le statunitensi, proprio con le polacche e poi con la Germania e lo scenario che sembrava profilarsi era quello di dover battere necessariamente almeno due delle tre avversarie, cercando di avere poi il maggior numero di punti ed il miglior quoziente set per essere certi di entrare nelle due posizione che qualificano per la manifestazione a cinque cerchi.

Con questa nuova situazione si apre un’ulteriore porta per il cammino azzurro: l’Italia potrebbe infatti qualificarsi anche perdendo due delle tre partite rimanenti. Potrebbe infatti bastare battere solo la Germania e perdere con USA e Polonia e ritrovarsi a fine girone con due sole sconfitte. Due infatti potrebbero essere anche le sconfitte della Germania (una proprio con l’Italia e una tra USA e Polonia) e della Polonia (una che è già ufficiale e una tra USA e Germania).

In un eventuale finale di questo tipo, che prevedrebbe dunque gli USA in testa e tranquilli, a far fede per la seconda posizione in caso di numero uguale di vittorie sarebbero i punti ottenuti. La Germania ha già perso un punto nella vittoria per 3-2 sulla Corea mentre per ora l’Italia ha vinto le sue partite tutte 3-0 o 3-1. In caso di parità punti farebbe fede invece il quoziente set, e poi il quoziente punti.

Va da sé che, quando il quarto turno di sette non è stato ancora completato, gli scenari possibili sono ancora molteplici e sostanzialmente tutto può ancora accadere (qui la classifica provvisoria). Allo stesso momento però registriamo l’inattesa sconfitta della Polonia e segnaliamo una nuova possibilità di qualificazione che prima sembrava difficile da contemplare, per poter arrivare ai match decisivi consapevoli di quanto sia necessario ottenere.

Foto: FIVB