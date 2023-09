Baseball, Europei 2023: formula e regolamento. La guida al format della rassegna continentale

Andiamo a comprendere come funzionano le principali regole degli Europei 2023 di baseball. In Repubblica Ceca le cose saranno piuttosto semplici da capire, se non altro perché, quantomeno, la formula scelta dovrebbe evitare un eccesso di rompicapi, come a volte accade nei tornei internazionali.

Per quel che riguarda le singole partite, si gioca al meglio dei nove inning. Se, dopo sette di essi, il margine è uguale o superiore a 10 punti, si applica la manifesta e l’incontro finisce; accade la stessa cosa quando il divario, dopo cinque di essi, è uguale o superiore a 15 punti. In caso di extra inning, verrà posizionato un corridore in seconda base.

In merito al primo girone, le prime due squadre classificate di ciascuno dei quattro raggruppamenti vanno ai quarti di finale, le altre due finiscono nel tabellone che decreta tre squadre retrocesse nel livello inferiore. La classifica è determinata dall’esito delle finali per i piazzamenti (ci saranno per tutti i posti, dal primo all’ultimo). Il tabellone a eliminazione diretta, come si è accennato, ricalca quello del 2021: quarti, semifinali e finale.

Ecco, invece, cosa succede qualora, alla fine dei gironi, due o più squadre dovessero risultare in parità: per prima cosa si vanno a guardare gli scontri diretti. Se nelle parità a due basta questo, nelle parità a tre (classifica avulsa), qualora tutte avessero un bilancio reciproco di 1-1, si andrebbe a calcolare il Team’s Quality Balance (TQB), cioè la somma di punti segnati divisi per gli inning giocati in attacco meno la somma dei punti concessi divisi per gli inning giocati in difesa. In formula, (RS/IPO)-(RA/IPD)=TQB, dove RS e RA sono “runs scored” e “runs allowed” ed IPO e IPD sono “innings played on offense” e “inning played on defense”.

In caso di ulteriore parità, si va a vedere l’Earned Runs Team’s Quality Balance (ER-TQB), che è leggermente diverso: la formula è la stessa, ma in luogo di punti segnati e punti concessi bisogna conteggiare i punti guadagnati segnati e i punti guadagnati concessi. Se ancora la parità non si sblocca, si valuta la media battuta più alta tra le squadre che sono in parità. Se, di nuovo, la matassa non si sbroglia, si ricorre a un sistema che ognuno può giudicare secondo il proprio gusto: il lancio della monetina.

