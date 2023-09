Coppa Davis, tutte le qualificate ai quarti di finale. Eliminati Stati Uniti e Spagna!

Si è delineato il quadro delle squadre qualificate alle Finali della Coppa Davis, la massima competizione per Nazionali di tennis. L’appuntamento è sul cemento indoor di Malaga (Spagna) dal 21 al 26 novembre, dove le migliori otto compagini del Paese si fronteggeranno a viso aperto per la conquista dell’ambita Insalatiera. Si giocheranno incontri da dentro o fuori, a partire dai quarti di finale: ogni sfida prevederà la disputa di tre partite (due singolari e un doppio), la formazione che ne vincerà due passerà il turno.

Il tabellone degli atti conclusivi verrà ufficialmente definito martedì 19 settembre con il parziale sorteggio che completerà i vari accoppiamenti, per il momento definiti soltanto parzialmente. L’Italia sarà della partita: dopo aver tremato in seguito alla sconfitta per 3-0 rimediata contro il Canada, gli azzurri si sono rialzati sconfiggendo il Cile per 3-0 (con tanto di quattro match point annullati da Lorenzo Sonego contro Nicolas Jarry) e poi hanno completato l’opera superando anche la Svezia alla Unipol Arena di Bologna.

Gli azzurri hanno chiuso al secondo posto nel gruppo A alle spalle del Canada, detentore del trofeo e desideroso di difenderlo in terra iberica. Si è meritata il biglietto per le Finals anche la Serbia di Novak Djokovic, che ha concluso al secondo posto nel gruppo C alle spalle della Repubblica Ceca: entrambe hanno eliminato la Spagna, per l’occasione priva di Carlos Alcaraz e Rafael Nadal. Gli iberici restano fuori dalle migliori otto e non avranno la possibilità di giocare in casa.

Dal gruppo D sono state invece promosse la sorprendente Finlandia e l’Olanda, che con grande clamore hanno eliminato i ben più quotati USA: gli americani potevano essere tra le grandi pretendenti per la conquista del trofeo. Nel gruppo B, invece, fanno festa l’Australia e la Gran Bretagna che ha avuto la meglio sulla Francia al decisivo doppio di spareggio. Di seguito il quadro completo delle Nazionali qualificate alle Finals della Coppa Davis 2023.

NAZIONALI QUALIFICATE ALLE FINALS DI COPPA DAVIS

Canada (prima classificata gruppo A)

Italia (seconda classificata gruppo A)

Gran Bretagna (prima classificata gruppo B)

Australia (seconda classificata gruppo B)

Repubblica Ceca (prima classificata gruppo C)

Serbia (seconda classificata gruppo C)

Finlandia (prima classificata gruppo D)

Olanda (seconda classificata gruppo D)

Foto: Lapresse