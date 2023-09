Coppa Davis, il tabellone dai quarti di finale alla finale. C’Ã¨ Djokovic sulla strada dell’Italia

Si è conclusa la prima fase a gironi delle Finali della Coppa Davis 2023 di tennis: l’Italia ha staccato il pass per i quarti di finale, che si disputeranno all’interno della seconda fase ad eliminazione diretta prevista da martedì 21 a domenica 26 novembre a Malaga (Spagna).

Il sorteggio che si terrà martedì 19 settembre alle ore 12.00 decreterà l’avversaria dell’Italia di capitan Filippo Volandri ai quarti di finale: gli azzurri affronteranno una tra Paesi Bassi e Gran Bretagna. Il resto del cammino della compagine italiana, invece, appare già segnato a grandi linee.

La formazione tra le due appena citate che eviterà gli azzurri ai quarti potrebbe invece essere l’ostacolo per l’Italia in caso di approdo in semifinale: prima però i Paesi Bassi o la Gran Bretagna dovranno affrontare nel primo turno ad eliminazione diretta la Serbia.

In caso di approdo all’ultimo atto, infine, gli azzurri dovranno poi fronteggiare la compagine superstite della parte alta del tabellone, dove nei quarti di finale il Canada e la Repubblica Ceca dovranno affrontare l’Australia o la Finlandia, con le vincenti dei due confronti che si affronteranno in semifinale.

TABELLONE FINALI COPPA DAVIS 2023

Fase ad eliminazione diretta dal 21 al 26 novembre a Malaga (Spagna)

Quarti di finale (21-22-23 novembre)

Q1 (1A)-(2B/2D) Canada-Australia/Finlandia

Q2 (1C)-(2B/2D) Repubblica Ceca-Australia/Finlandia

Q3 (2A/2C)-(1D) Italia/Serbia-Paesi Bassi

Q4 (2A/2C)-(1B) Italia/Serbia-Gran Bretagna

Semifinali (24-25 novembre)

S1 vinc. Q1-vinc. Q2

S2 vinc. Q3-vinc. Q4

Finale (26 novembre)

F1 vinc. S1-vinc. S2

FORMAT – I giocatori schierati saranno comunicati entro un’ora prima del primo match

Primo singolare (Tra i numeri 2)

A seguire

Secondo singolare (Tra i numeri 1)

A seguire

Doppio

