Coppa Davis, Guido Monaco: “Seppi ha commentato il post di Fognini, c’Ã¨ un po’ di acredine”

Sono storie tese in vista della fase a gironi delle Finali di Coppa Davis 2023 in casa Italia. Dal 12 al 17 settembre la selezione del Bel Paese sarà impegnata contro Canada, Cile e Svezia e Filippo Volandri non avrà a sua disposizione la formazione tipo per via di quanto accaduto agli US Open 2023.

Jannik Sinner e Matteo Berrettini non ci saranno: l’altoatesino ha detto “No” per le fatiche della trasferta americana, dopo che inizialmente aveva dato appuntamento a tutti a Bologna, alimentando non poco malcontento tra gli appassionati; il romano, infortunatosi alla caviglia, non potrà scendere in campo e dare il suo contributo.

Oltre a questo, Volandri ha deciso di tagliare dal roster dei tennisti Fabio Fognini e di inserire al suo posto Andrea Vavassori, nel ruolo di doppista. Una scelta che ha scatenato la dura reazione del ligure, che ha accusato di poca chiarezza il capitano non giocatore azzurro. Nell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport e condotta da Dario Puppo (telecronista Eurosport), Guido Monaco (commentatore tecnico di Eurosport) ha fornito alcuni spunti.

“Ho letto lo sfogo di Fognini e ho notato che sotto al post di Fabio ci fosse il commento di Andreas Seppi in cui si diceva: “Abituati, dimenticano velocemente”. Insomma, una bella bombetta…Evidentemente loro hanno un po’ il dente avvelenato per una gestione che non condividono. Nel caso di Fognini, deriva da quello che è accaduto nel doppio dell’anno scorso contro il Canada, con l’infortunio di Bolelli e l’impiego non al meglio di Berrettini. C’è rimasta un po’ di acredine. Fossi stato in Volandri avrei fatto la stessa cosa perché con i due tennisti più forti infortunati (Sinner e Berrettini) non può portare un giocatore che per motivi di età non dà grandi garanzie. Lo condivido, ma non è Vangelo. Questo non toglie niente a quante cose importanti abbia fatto Fognini con la maglia azzurra. Se Volandri ha comunicato il tutto in maniera sbagliata, non ho elementi per dirlo, ma se è accaduto una parte di ragione può averla Fabio. Io però non sono in grado di stabilirlo. Il capitano ha la possibilità di cambiare i giocatori e ha fatto una valutazione tecnica. Secondo me, la reazione di Fognini è dettata da un fastidio personale“, ha valutato Monaco.

Pungolato poi da un utente sull’assenza di Sinner, il commentatore tecnico di Eurosport ha precisato: “Non ho certo detto che Jannik se ne freghi dell’Italia in Davis, ma che qualche volta lui, quando non è al massimo, preferisce tutelare la sua carriera da professionista e riposare. Non è certo un’accusa nei suoi confronti. Si può non essere d’accordo su questa scelta, sulla base degli elementi che conosciamo, senza che questo venga letto come un giudizio di scarsa professionalità nei confronti di Sinner. L’ultima volta che ho sentito Simone Vagnozzi mi ha anche ringraziato per le mie considerazioni, visto che dico sempre quello che penso. Stavolta, ho manifestato un po’ di disaccordo, ma non è certo buttare benzina sul fuoco delle polemiche“.

Foto: LaPresse