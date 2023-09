Coppa Davis 2023, Spagna-Repubblica Ceca 0-3: clamoroso ko degli iberici privi di Alcaraz a Valencia

Clamorosa e fragorosa sconfitta per 3-0 della Spagna a Valencia, nell’incontro valido per il Gruppo C della fase a gironi di Coppa Davis 2023. La compagine iberica, orfana di Carlos Alcaraz e di Rafa Nadal, ha dovuto subire un ko pesante per mano della Repubblica Ceca a Valencia.

Nel primo singolare, eccellente la prestazione del talentuoso Tomas Machac (n.119 del ranking), a segno per 6-4 6-4 contro Bernabe Zapata Miralles (n.75 del ranking). Sul veloce indoor valenciano, Zapata Miralles non ha trovato soluzioni al gioco brillante del proprio rivale.

La seconda battuta d’arresto è arrivata per mano di Jiri Lehecka (n.30 del ranking), a segno per 7-6 (5) 7-5 contro Alejandro Davidovich Fokina (n.25 del mondo). Bravo il ceco a giocare meglio i punti importanti, sfruttando anche i gratuiti del suo avversario. La parola fine è stata messa dal doppio: la coppia Mensik/Pavlasek si è imposta contro Granollers/Davidovich Fokina per 5-7 7-6 (6) 6-4.

Per gli spagnoli un percorso in salita, considerando che venerdì ci sarà la Serbia, uscita vittoriosa nel primo match contro la Corea del Sud, potendo disporre del n.1 del mondo, Novak Djokovic, che recentemente ha vinto il 24° Slam a New York.

