Coppa Davis 2023, la Serbia batte la Corea del Sud all’esordio con Lajovic e Djere

Debutto vincente, anche senza Novak Djokovic, per la Serbia nel girone C di Valencia in quota Coppa Davis. Sconfitta per 3-0 la Corea del Sud, ed è dunque un debutto di primo livello quello che arriva in attesa dell’ingresso in campo del numero 1 del mondo, previsto per la giornata di venerdì.

Dusan Lajovic b. Seoon-cheong Hong 6-4 7-6(3)

Il primo incontro della giornata va secondo le previsioni, ma il padrone di casa ci mette più del dovuto per portare a casa l’intera posta. Il primo set si decide nel quinto game, dove arriva il break, ma il secondo dura molto più rispetto a quanto voluto e sperato da Lajovic. Hong regge bene, tenta di scappare a inizio parziale, sul 4-5 arriva anche ad avere due chance di allungare il match. Alla fine, però, deve arrendersi dopo due ore e un tie-break.

Laslo Djere b. Soon-woo Kwon 4-6 6-2 6-2

Dai cinque set contro il suo più illustre connazionale alla fatica di Valencia, per Djere il discorso non cambia: basta lottare. E, in questo caso, portare il punto del 2-0. Kwon, che qualche buona memoria di circuito maggiore ce l’ha, gioca un grande primo set: chance di andarsene sul 2-2, palla break concretizzata sul 3-3 e chiusura sul 6-4 che avrebbe potuto essere 6-3. Djere, però, emerge nei successivi due parziali, lasciando per strada soli quattro game e reggendo bene una serie di situazioni che si allungano nel terzo.

Nikola Cacic/Miomir Kecmanovic b. Yun-seong Chung/Ji-sung Nam 6-3 4-6 7-6(5)

La chiusura del match è affidata al doppio, per il quale entrano in scena i giocatori non schierati nei singolari. Di essi, l’unico con un pochino più di abitudine da doppista è Cacic, ma questo non fa sostanzialmente la differenza; sono i sudcoreani ad aggiudicarsi il primo set, prima di un fatale ultimo game che costa loro il secondo. Il terzo arriva al tie-break ed è un 7-5 a favore della coppia serba, che fa così bottino pieno.

Foto: LaPresse