Tennistavolo, Europei a squadre 2023: l’Italia cade contro la Repubblica Ceca e viene eliminata

Niente da fare per l’Italia maschile di tennistavolo agli Europei a squadre 2023 in corso di svolgimento a Malmö (Svezia). Per gli azzurri era necessaria una vittoria dopo la sconfitta all’esordio per 3-0 contro i padroni di casa della Svezia.

Purtroppo i ragazzi di Lorenzo Nannoni hanno ceduto ai cechi per 3-2 al termine di un confronto decisamente tirato. Incontro che era cominciato sotto le peggiori premesse, con la sconfitta di Matteo Mutti (n.244 del ranking) contro Ludomir Jancarik per 3-1 (11-9, 10-12, 11-8, 11-7). Grossi rimpianti per l’azzurro che era stato avanti 9-6 nel primo set e 7-4 nel terzo set, non riuscendo a concretizzare l’ampio vantaggio in entrambi i parziali.

Bel successo invece quello di John Oyebode (n.226) su Pavel Sirucek che ha ristabilito la parità: 3-1 (11-6, 9-11, 11-9, 11-9). Splendida la rimonta del nostro alfiere nel quarto set, quando è stato sotto di due punti per tutta la prima parte ed è riuscito a piazzare lo scatto finale. Bellissima la vittoria di Andrea Puppo (n.341) ai danni di Jiri Martinko 3-2 (12-10, 8-11, 13-11, 5-11, 11-9). Fondamentali sono stati i due set vinti in lotta, interpretando bene l’inizio di match e rimontando nel terzo parziale da 2-4. Nel set finale, il genovese è riuscito a risalire da 3-6.

Repubblica Ceca che ha saputo reagire ritrovandosi spalle al muro: il punto del pareggio è arrivato grazie a Ludomir Jancarik, vincente per 3-0 (6-11, 4-11, 5-11) su John Oyebode, mai entrato in partita in un match a senso unico. La responsabilità è passata tutta sulle spalle di Matteo Mutti e Pavel Sirucek e il ceco ha prevalso per 3-0 (6-11, 3-11, 6-11), anch’esso mai in partita.

