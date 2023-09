Coppa Davis 2023, Paolo Bertolucci: “Errori prima, durante e dopo. Nessuno Ã¨ esente da colpe!”

“Il mercoledì nero del tennis italiano“. In questo modo l’ha definito Paolo Bertolucci questo giorno che si è chiuso alla Unipol Arena di Bologna, sede degli incontri del Gruppo A della fase a gironi della Finale di Coppa Davis 2023. L’Italia, contrariamente alle attese, è stata sconfitta dal Canada 0-3, campione in carica e con la squadra non titolare a questa competizione.

Le assenze di Felix Auger-Aliassime e di Denis Shapovalov avevano fatto pensare che i canadesi avessero meno chance, ma non è stato così. Grazie alle prestazioni nei due singolari di Alexis Galarneau e di Gabriel Diallo e del duo Galarneau/Pospisil nel doppio, gli azzurri sono stati affossati senza se e senza ma e ora per qualificarsi alle Finali servirà una vera e propria impresa.

“Nessuno è esente da colpe. Errori prima, durante e dopo la partita“, ha aggiunto nel proprio Tweet Bertolucci, in relazione anche a come si è vissuto questo l’avvicinamento, condito dalle polemiche per la mancata convocazione di Fabio Fognini e l’indisponibilità di Jannik Sinner, noto l’infortunio di Matteo Berrettini. A tenere banco, poi, sono state anche le scelte in corso d’opera di Filippo Volandri, tenuto conto della condizione di Matteo Arnaldi palesata nel doppio con Simone Bolelli.

Ci sarà da riordinare le idee contro il Cile venerdì 15 settembre e sarà molto difficile perché la compagine sudamericana può contare su un Nicolas Jarry trascinante. Ci si augura di assistere una prova di tutt’altro spessore da parte dei nostri portacolori.

Foto: LaPresse