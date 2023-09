Coppa Davis 2023, Novak Djokovic: “Questa competizione Ã¨ tra le mie prioritÃ ”

Siamo alla conclusione di una settimana molto intensa dedicata alla Coppa Davis 2023. La fase a gironi delle Finali è prossima a conclusione e alcune sorprese ci sono state, vedi le eliminazioni della Spagna e degli Stati Uniti, formazioni orfane di Carlos Alcaraz e di Taylor Fritz.

Defezioni che hanno un po’ caratterizzato la rassegna, considerando anche le rinunce di Felix Auger-Aliassime tra le fila canadesi e di Jannik Sinner in casa Italia. Nel Bel Paese, l’assenza di Jannik ha fatto e fa discutere, mentre Novak Djokovic, nonostante quanto fatto agli US Open, ha dato un importante contributo alla Serbia, nel girone di cui faceva parte anche la compagine iberica.

“Posso dire che, finita la stagione dei tornei del Grande Slam, la Coppa Davis è una mia priorità. Ero a Valencia per dare un supporto alla squadra e centrare la qualificazione alle Finali di Malaga. Per me è un onore giocare in rappresentanza del mio Paese e quindi per me le motivazioni sono molto alte“, ha raccontato Nole in conferenza stampa.

Dichiarazioni che vanno un po’ in antitesi rispetto alle scelte fatte da Alcaraz e da Sinner, anche se lo stesso Djokovic ha sottolineato quanto le assenza in questa manifestazioni siano fisiologiche e anche lui era stato costretto a saltare in passato per un calendario molto fitto.

Foto: LaPresse