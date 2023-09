Coppa Davis 2023, Novak Djokovic: “Ho voluto fortemente giocare il doppio, sono felice per aver lottato fino alla fine”

Nella giornata di sabato la Serbia si è giocata con la Repubblica Ceca il primo posto del gruppo C nella fase a gironi della Coppa Davis 2023. Purtroppo per loro, non è andata bene, vista la sconfitta per 3-0, ma c’è stato comunque un qualcosa che ha colpito in positivo, ossia la voglia di Djokovic di giocare per il proprio Paese.

Il numero 1 al mondo, fresco vincitore degli US Open 2023, non è entrato in campo nei singolari (visto che la Serbia era già sicura di avere un posto per le fasi finali di Malaga), ma, sul punteggio di 2-0 in favore della Repubblica Ceca, ha voluto dare una mano alla squadra con la sua presenza nel doppio, dove ha giocato insieme a Nikola Cacic.

“Sabato abbiamo parlato come squadra – ha spiegato ieri Nole (fonte: Ubitennis.it) –, e visto che matematicamente eravamo già qualificati per la fase finale di Malaga abbiamo pensato che non fosse necessario che giocassi in singolare. Volevo giocare il doppio, anche se eravamo 2-0. È la migliore formazione che possiamo avere per il doppio a Malaga (dove ci saranno le fasi finali dal 21 al 26 novembre 2023, ndr). Io e Nikola giochiamo poco insieme, io in generale non gioco il doppio e l’allenamento è diverso da una partita ufficiale”.

Da sottolineare che la partita è stata persa da Djokovic e Cacic contro Tomas Machac e Adam Pavlasek (per 7-5 6-7 10-3), ma la prestazione offerta dal numero 1 al mondo è stata comunque di ottimo livello. “È stato un match molto intenso – ha dichiarato Djokovic -. Non mi piace perdere, non importa se singolo o doppio. Le mie sensazioni non sono delle migliori in questo momento, ma sono felice che abbiamo lottato fino alla fine. Abbiamo già raggiunto il nostro obiettivo, che era qualificarci per il Malaga, quindi è fantastico”.

Il classe 1987 ha poi rilasciato parole al miele per gli spettatori presenti all’interno del Pabellón Municipal Fuente de San Luis di Valencia (sede del gruppo C): “L’accoglienza del pubblico è stata incredibile, soprattutto per la partita di doppio. Non ci aspettavamo che ci fossero così tante persone fino alla fine della serie. Nel primo set era tutto pieno. È stato fantastico. Grazie mille a tutti gli spagnoli per essere venuti oggi senza che giocasse nessun tennista spagnolo. Ci hanno fatto sentire a casa. Sono molto grato per questo e spero che potremo avere sostegno a Malaga”.

Foto: LaPresse