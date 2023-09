Coppa Davis 2023, l’Olanda vince in rimonta contro la Finlandia e sale in testa al gruppo D

Vittoria in rimonta per l’Olanda nella prima giornata della fase a gironi della Coppa Davis 2023. A Spalato (Croazia), nel primo incontro valido per il girone D, la squadra capitanata da Paul Haaruhuis ha infatti perso la prima partita con Botic van de Zandschulp (battuto a sorpresa da Otto Virtanen), ma poi non ha più commesso passi falsi e ha conquistato il successo grazie alle vittorie di Tallon Griekspoor e della coppia Wesley Koolhof/Matwe Middelkoop rispettivamente contro Emil Ruusuvuori nel secondo singolare e Harri Heliovaara/Patrik Niklas-Salminen nel doppio decisivo. Con questa affermazione l’Olanda si è presa la vetta solitaria del gruppo D, in attesa di vedere come andrà a finire l’altro match del girone (sempre valido per la prima giornata delle tre totali) tra USA e Croazia.

Nel primo incontro c’è stato subito grande equilibrio in avvio: van de Zandschulp e Virtanen hanno tenuto i loro rispettivi servizi nei primi dodici game e si è arrivati dunque al tie-break, dove il finlandese ha dominato dall’inizio alla fine e si è imposto con un incredibile 7-0. Caricato dalla vittoria del primo set, Virtanen ha in seguito allungato a inizio secondo parziale con il break nel terzo game e il successivo 3-1. Poi, nei game seguenti il finlandese non ha concesso nulla nei suoi turni di battuta e con grande determinazione si è dunque portato sul 5-3, per poi chiudere nel decimo game (6-4) al terzo match point dopo aver annullato due palle break.

Visto il punteggio sull’1-0 in favore della Finlandia, Griekspoor è entrato in campo nel secondo incontro di giornata con il bisogno estremo di vincere per ottenere il punto del pareggio per la sua squadra. Come successo in precedenza, la partita è stata molto equilibrata nel primo set, che anche in questo caso è arrivato al tie-break (da segnalare che questa volta ci sono stati due break, uno per parte, nel nono e decimo game). A differenza del tie-break del match prima, qui i due tennisti hanno continuato a inseguirsi nel punteggio e alla fine ha avuto la meglio Griekspoor, che si è aggiudicato il primo parziale al secondo set point (per 9-7) dopo averne annullato uno. Galvanizzato dal successo nel primo parziale, l’olandese ha poi alzato il ritmo nel secondo set ed è andato a vincere con un netto 6-3, conquistando così il punto dell’1-1.

La contesa si è dunque spostata al decisivo tie-break, dove da una parte sono scesi in campo gli olandesi Wesley Koolhof/Matwe Middelkoop e dall’altra i finlandesi Harri Heliovaara/Patrik Niklas-Salminen. Qui a partire meglio sono stati Koolhof/Middelkoop, che, dopo aver trovato il break nel terzo gioco, hanno vinto il primo set per 6-4. Nonostante lo svantaggio, Heliovaara e Niklas-Salminen non si sono scoraggiati e nel secondo parziale hanno trascinato gli avversari al tie-break, per poi vincerlo per 7-5 e portare dunque il conto dei set sull’1-1. La partita è dunque arrivata all’ultimo e decisivo parziale, dove c’è stato grande equilibrio fino al 3-2 in favore di Koolhof/Middelkoop. Poi gli olandesi sono riusciti a trovare il break nell’ottavo gioco e successivamente non hanno concesso niente nei loro turni di servizio. La conseguenza è stata dunque il 6-3 con cui Koolhof/Middelkoop hanno chiuso la partita e regalato all’Olanda il punto della vittoria.

I RISULTATI DI OGGI

OLANDA – FINLANDIA 2-1

O. Virtanen (FIN) – B. Van de Zandschulp (NED) 7-6 6-4

T. Griekspoor (NED) – E. Ruusuvuori (FIN) 7-6 6-3

W. Koolhof/M. Middelkoop (NED) – H. Heliovaara/P. Niklas-Salminen (FIN) 6-4 6-7 6-3

Foto: LaPresse