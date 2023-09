Coppa Davis 2023: la Spagna si congeda con una vittoria contro la Corea del Sud

Una Spagna già eliminata riesce a conquistare almeno una vittoria nel proprio girone di Coppa Davis in quel di Valencia. I padroni di casa hanno sconfitto in una sfida tra deluse la Corea del Sud per 2-1, concludendo almeno al terzo posto. Sicuramente per la Spagna ha pesato l’assenza di Carlos Alcaraz, con la formazione di David Ferrer che ha perso subito contro la Repubblica Ceca e poi anche con la Serbia, che ha schierato Novak Djokovic.

Nel primo singolare Bernabe Zapata Miralles ha superato in due set Seong Chan Hong con il punteggio di 6-4 7-5 dopo un’ora e quaranta minuti di gioco. Break e controbreak in avvio di match, con lo spagnolo che si è poi portato sul 5-2. Hong ha accorciato, ma comunque Zapata Miralles ha chiuso sul 6-4. Nel secondo set subito break per la Zapata, con il sudcoreano che poi riesce a pareggiare nel decimo game. In quello successivo nuovo break dello spagnolo, che poi fa suo il set per 7-5.

La sicurezza della prima ed unica vittoria per la Spagna è poi arrivata grazie ad Alejandro Davidovich Fokina, che si è imposto con un doppio 6-4 su Soonwoo Kwon. Nel primo set è decisivo il break ottenuto dallo spagnolo nel quinto game; mentre nella seconda frazione il numero 20 del mondo strappa subito in apertura il servizio all’avversario, per poi difendere il break ottenuto.

La Corea del Sud riesce comunque a chiudere sul 2-1, andando a vincere il doppio grazie alla coppia Nam/Song, che si è imposta al super tie-break su Granollers/Ramos Vinolas in rimonta con il punteggio di 6-7 7-6 10-8.

