America’s Cup, Luna Rossa batte New Zealand. Inseguimento vano ad American Magic e Alinghi

Altro terzo posto per Luna Rossa a Vilanova I La Geltrù (Spagna), dove si stanno disputando le regate preliminari della America’s Cup. Nella gara-4, disputata con vento attorno ai 12-13 nodi, l’equipaggio italiano ha replicato il risultato ottenuto nella prima regata di flotta di questa giornata. I ragazzi dello skipper Max Sirena sono usciti veloci dalla linea di partenza, marcando da vicino American Magic e Alinghi nel primo lato di bolina, ma poi sulla successiva poppa gli statunitensi hanno preso il largo, distanziando così gli svizzeri e il sodalizio tricolore.

James Spithill e compagni hanno inscenato un lungo duello con il sodalizio elvetico, inseguendo il Team Red Bull per quattro lati, ma non riuscendo mai a operare il sorpasso come aveva invece fatto pochi minuti prima in gara-3. American Magic ha sfruttato al meglio l’ottima partenza, ha potuto sfruttare al meglio il vento durante il suo allungo solitario, ha domato bene le onde e ha primeggiato dopo il secondo posto nella precedente regata vinta da Team New Zealand, che invece in questa prova si è dovuta accontentare del quarto posto.

Alla vigilia dell’ultima regata di flotta, Team New Zealand conduce con 26 punti davanti ad American Magic (24), Alinghi (19), Orient Express (19) e Luna Rossa (18). Le prime due classificate si qualificheranno al match race decisivo che metterà in palio il titolo di questo fine settimana che lancia la volata verso la competizione sportiva più antica al mondo.

