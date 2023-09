Coppa Davis 2023, il Canada si ripete anche con la Svezia e vince 3-0

Il Canada non sbaglia contro la Svezia e conquista la sua seconda vittoria nel girone di Coppa Davis a Bologna. Dopo il 3-0 all’Italia, la squadra di Dancevic si ripete anche contro gli scandinavi. Adesso il Canada farà il tifo per il Cile, visto che una vittoria dei sudamericani contro gli azzurri darebbe la qualificazione matematica ai nordamericani.

Nel primo singolare Vasek Pospisil ha confermato di essere uomo da Coppa Davis, anche se il veterano canadese ha sofferto più del previsto contro Leo Borg, che ha comunque mostrato delle buone cose in questa settimana. Pospisil si è imposto in tre set con il punteggio di 7-6 5-7 6-2 dopo due ore e mezza di gioco. Nei primi due set grandissima battaglia, mentre nel terzo lo svedese è totalmente crollato quando ha subito il break nel quinto gioco.

Molto più facile il compito di Gabriel Diallo, che ha conquistato il punto del 2-0 per il Canada. Il numero 158 del mondo (posizione in classifica che sembra molto bassa per le qualità mostrate) ha vinto agevolmente per 6-4 6-3 contro Elias Ymer. Nel primo set è decisivo il break nel terzo gioco; mentre nel secondo il canadese ha tolto la battuta all’avversario in un combattuto quinto gioco e poi si è ripetuto anche nel nono, per il 6-3 conclusivo.

Si conferma vincente anche la coppia Alexis Galarneau/Vasek Pospisil. Il doppio canadese si è imposto su quello svedese Andre Goeransson/Filip Bergevi in due set entrambi finiti al tie-break: il primo vinto per 11-9 ed il secondo invece per 7-3

