Coppa Davis 2023, Filippo Volandri rivoluziona la squadra per Bologna? Che cosa potrebbe cambiare

In attesa di un’ufficialità che non tarderà ad arrivare, la formazione italiana di Coppa Davis, che si presenterà a Bologna nella settimana del 12-17 settembre per la fase a gironi delle Finali 2023 contro Canada, Cile e Svezia, subirà dei cambiamenti importanti. In un primo momento, il capitano non giocatore, Filippo Volandri, aveva diramato un elenco di giocatori, a precedere lo sviluppo degli US Open, che prevedeva i seguenti tennisti: Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Fabio Fognini e Simone Bolelli.

Ebbene, si va verso una profonda modifica della compagine. L’infortunio di Berrettini a New York nel secondo turno contro il francese Arthur Rinderknech non consentirà al romano di essere disponibile e non si tratta dell’unico mutamento di spartito atteso. Jannik Sinner ha annunciato in questi minuti la sua assenza, attraverso un post sui social.

Le fatiche fisiche e mentali, dopo il ko degli ottavi contro Alexander Zverev, le motivazioni della rinuncia dell’altoatesino e non è la prima volta per lui nel caso specifico, ricordando le sue defezioni per le Olimpiadi di Tokyo e le Finals dell’anno passato per via di un problema fisico in quest’ultimo caso. In secondo luogo, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, anche Fognini sarebbe stato escluso, con il ligure che sui social ha scritto nella sua storia più recente: “Meglio essere sinceri e incazzati che falsi e sorridenti“. Un riferimento a quanto deciso dal menzionato Volandri?

STORIA DI FABIO FOGNINI SU INSTAGRAM

In definitiva, si va verso un inserimento di Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi e di Andrea Vavassori, a completare il roster con Musetti e Bolelli. Si parla comunque di una squadra competitiva, considerato che i canadesi non avranno Felix Auger-Aliassime e probabilmente neanche Denis Shapovalov, afflitto da problemi al ginocchio, mentre gli svedesi saranno privi di Mikael Ymer, ritiratosi dall’agonismo puro dopo la vicenda “doping” che l’ha riguardato. In tutto questo, le prime due squadre passeranno il girone e di conseguenza il Bel Paese potrebbe essere tranquillo, con l’augurio però che alle Finali di Malaga ci sia la formazione tipo, ma sarà davvero così?

Foto: LaPresse