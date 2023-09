Coppa Davis 2023, Jannik Sinner dÃ  forfait per Bologna e spiega il motivo della scelta

Tutto come previsto. Jannik Sinner ha scelto di rinunciare all’impegno di Coppa Davis di Bologna con la maglia dell’Italia. Contrariamente a quanto detto da lui stesso poco dopo la sconfitta negli ottavi di finale degli US Open 2023 contro Alexander Zverev, l’altoatesino ha deciso di dare forfait e di non giocare tra le fila azzurre nella settimana del 12-17 settembre. Filippo Volandri, quindi, dovrà fare a meno non solo di Matteo Berrettini (molto probabilmente), ma anche di Sinner per le sfide contro Canada, Cile e Svezia.

“Sfortunatamente non ho avuto abbastanza tempo per recuperare dopo i tornei in America e purtroppo non potrò far parte della squadra a Bologna. E’ sempre un onore giocare per il nostro Paese e sono convinto di tornare in Nazionale al più presto. Un grosso in bocca al lupo ai ragazzi, ci vediamo“, il testo della storia su Instagram del nostro portacolori.

Di conseguenza, quanto si era già detto nelle ore precedenti, è stato confermato dalle parole del diretto interessato. Con ogni probabilità, ritroveremo il top-10 dal 28 settembre nell’ATP500 di Pechino (Cina), per riprendere la campagna finalizzata alla qualificazione alle ATP Finals di Torino.

Defezioni di Sinner e di Berrettini che comunque dovrebbero essere assorbite dalla formazione di Volandri, tenuto conto anche delle assenze tra le fila canadesi (Auger-Aliassime e Shapovalov) e svedesi (Mikael Ymer ritiratosi dopo la squalifica per doping, assente a tre controlli). C’è la compagine cilena con Jarry e Garin da non sottovalutare, ma il passaggio di turno riservato a due squadre dovrebbe essere gestibile. Certo, nel caso di Jannik, si tratta di un’altra rinuncia dopo quanto accaduto l’anno scorso poco prima delle Finali (infortunio a Parigi-Bercy) e per le Olimpiadi di Tokyo due anni fa.

STORIA SU INSTAGRAM DI JANNIK SINNER

