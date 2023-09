Coppa Davis 2023, Filippo Volandri: “Orgoglioso di questi ragazzi. Faccio sempre scelte con un filo logico”

Reazione d’orgoglio davvero fantastica per l’Italia a Bologna dopo la debacle di mercoledì contro il Canada, con la splendida vittoria odierna per 3-0 contro il Cile che tiene ancora aperto il discorso qualificazione alle Final Eight di Malaga nella Coppa Davis 2023. I tre successi di giornata sono arrivati tutti in rimonta: Matteo Arnaldi ha sconfitto Cristian Garin 2-6 6-4 6-3, Lorenzo Sonego ha regolato Nicolas Jarry annullando quattro match point per 3-6 7-5 6-6 ed infine lo stesso piemontese in coppia con Lorenzo Musetti ha battuto Barrios e Tabilo 6-7 6-3 7-6.

“È stato pazzesco. La Davis ti toglie e la Davis ti dà. Bravi i ragazzi a crederci e a dare tutto, anche sul 2-0 per provare a portare a casa tutto quello che potevamo perché alla fine potrebbe fare la differenza. Abbiamo un gruppo stupendo. Io vorrei ringraziare tutti e anche Matteo, che si è aggiunto alla famiglia e sicuramente ha dato anche lui il suo contributo. Siamo contenti perché abbiamo dimostrato ancora una volta di essere un gruppo pazzesco“, le parole a caldo di uno stremato e commosso Filippo Volandri ai microfoni della Rai.

“Abbiamo dimostrato di crederci sempre fino alla fine e di non mollare mai. Questa è la differenza che può fare la Davis. Sono veramente orgoglioso di questi ragazzi e volevo ringraziare tutti quelli che sono rimasti qui fino a tardi, perché hanno fatto la differenza anche oggi“, aggiunge il capitano non giocatore della squadra azzurra di Coppa Davis.

L’ex tennista toscano ha poi dichiarato a Sky Sport: “Oggi eravamo tutti un po’ diversi, forse più sereni e con qualche consapevolezza in più. Io faccio delle scelte che credo abbiano un filo logico dall’inizio della mia avventura, come Musetti quando ha esordito sul 2-2 in Slovacchia e Sonego ha fatto una grande parte dalla panchina ed era n.21 al mondo. Oggi è toccato ad Arnaldi e Musetti, quando gli ho comunicato che non avrebbe giocato il singolare, mi ha detto che fa parte di questa squadra e avrebbe dato tutto anche giocando solo il doppio o restando in panchina“.

Sulle varie combinazioni e alternative in doppio: “Ho Vavassori in recupero ma ancora non a disposizione e Bolelli che anche mercoledì ha dimostrato di essere un gran doppista. Lui può giocare con Sonego, che ha disputato un torneo strepitoso in doppio con Musetti a Cincinnati e oggi si è visto perché si sono comportati da coppia. Questo ha fatto ancora la differenza“.

Foto: Lapresse