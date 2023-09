WTA Guangzhou 2023: Lucia Bronzetti domina all’esordio con Yang Ya Yi

Tutto molto facile all’esordio per Lucia Bronzetti nel torneo WTA di Guangzhou. La tennista romagnola ha superato con un perentorio 6-1 6-0 la rappresentante di Taipei Chinese, Yang Ya Yi, numero 236 della classifica mondiale. Una vittoria arrivata in appena 57 minuti per l’azzurra che non ha davvero mai faticato contro un’avversaria decisamente di rango inferiore.

Bronzetti ha dominato, vincendo 57 punti contro i 29 dell’avversario. Al servizio Lucia ha ottenuto il 78% dei punti quando ha servito la prima. Disastroso, invece, il rendimento dell’asiatica, con Yang che ha conquistato appena il 41% dei punti con la prima.

La partita ha davvero poco da raccontare. Bronzetti è partita fortissimo nel primo set, salendo subito a condurre sul 5-0 con doppio break di vantaggio e poi chiudendo il primo set sul 6-1. Anche nella seconda frazione il copione non cambia, con l’azzurra che domina e vince il set per 6-0.

Nel prossimo turno Bronzetti, che è la testa di serie numero quattro, affronterà la giapponese Moyuka Uchijima, numero 173 del mondo, che ha superato la francese Jessika Ponchet con il punteggio di 7-5 3-6 6-3.

FOTO: LaPresse