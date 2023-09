Coppa Davis 2023, dura accusa di Stan Wawrinka all’ITF

Una denuncia pesante quella che arriva nel corso della settimana di Coppa Davis. Il riferimento è a quanto fatto dal giocatore svizzero Stan Wawrinka, fermo oppositore del nuovo format della massima competizione tennistica per nazioni.

Nei giorni passati, l’elvetico aveva postato sui social una foto con le tribune deserte a Manchester in occasione della sfida tra Francia e Svizzera: “Grazie a Gerard Piqué e all’ITF“, aveva scritto Stan, attaccando la Federazione e l’ex calciatore del Barcellona, alla cui società la stessa ITF ha però tolto la gestione organizzativa della Davis.

Tuttavia, c’è l’idea da parte di Wawrinka e degli altri tennisti che Piqué sia il principale responsabile del declino di questo torneo. Oltre a questo, è arrivata un’altra accusa nei confronti della Federazione internazionale: “Curiosità sulla Coppa Davis: sapevate che l’ITF paga le persone per sostenere e fare rumore per ogni paese in ogni partita?“, ha scritto sui social il tennista rossocrociato.

Considerazioni che hanno suscitato non poche reazioni e, lo stesso Wawrinka ha dovuto confermare l’accusa quando l’allenatore di Grigor Dimitrov, Daniel Vallverdú, e il tennista Noah Rubin gli hanno chiesto conferme rispetto a quanto è accaduto.

Foto: LaPresse