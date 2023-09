Coppa Davis 2023, chi affronterà l’Italia? Il girone degli azzurri: tutti i convocati

Dopo la chiusura degli US Open, il tennis fa spazio alla Coppa Davis prima dello sprint finale di stagione. Dal 12 al 17 settembre sarà il momento della fase a gironi, che si disputerà fra Bologna, Manchester, Valencia e Spalato; in palio i posti per la fase ad eliminazione diretta che si svolgerà dal 21 al 26 novembre al Palacio de Deportes José Maria Martin Carpena di Malaga.

Come è intuibile, l’Italia ospiterà il girone A nella Unipol Arena di Bologna; subito sfida di grido con il Canada, campione in carica, nella rivincita della semifinale dello scorso anno vinta dai nordamericani al termine di un drammatico tiebreak. Le altre avversarie sono Svezia e Cile, che non sembrano avere le armi per impensierire le teste di serie di questo raggruppamento.

Convocazioni che sono già state diramate nelle scorse settimane, ma che possono subire variazioni, almeno per l’Italia. Filippo Volandri aveva scelto Matteo Berrettini con Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Fabio Fognini e Simone Bolelli, ma il romano è reduce dalla brutta storta patita agli US Open contro Arthur Rinderknech; le sue condizioni sono ancora incerte. Anche il Canada dovrà dare a meno di Felix Auger-Aliassime e avrà un Denis Shapovalov che non scende in campo dallo scorso luglio a Wimbledon, condizionato da problemi fisici.

Anche la Svezia con un forfait pesante, quello di Mikael Ymer, squalificato per 18 mesi dall’antidoping e che ha annunciato, forse più per frustrazione che per vera volontà, il ritiro dal tennis; a fare la parte del numero 1 sarà dunque il fratello Elias, mai riuscito ad emergere, mentre c’è curiosità per Leo Borg, figlio del grande Bjorn. Il Cile sarà l’unica squadra al completo, che presenta un paio di elementi davvero insidiosi, primo tra tutti Nicolas Jarry, vicinissimo all’ingresso in top 20 mondiale. Con lui un Cristian Garin caduto sì in disgrazia, ma che in buona giornata può risultare fastidiosissimo.

COPPA DAVIS 2023, I CONVOCATI DEL GIRONE A

ITALIA: Jannis Sinner, Matteo Berrettini (in dubbio), Lorenzo Musetti, Fabio Fognini, Simone Bolelli

CANADA: Denis Shapovalov, Vasek Pospisil, Gabriel Diallo, Aleix Galarneau

SVEZIA: Elias Ymer, Dragos Madaras, Leo Borg, Filip Bergevi, André Goransson

CILE: Nicolas Jarry, Cristian Garin, Alejandro Tabilo, Marcelo Tomas Barrios Vera, Gonzalo Lama

Foto: LaPresse